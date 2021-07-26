台積電(2330)董事長劉德音表示，目前正針對日本投資評估考察，至於德國建廠方面，目前還在非常早期的討論。劉德音表示，海外建廠增加的成本會和客戶彼此分擔，且以自家的競爭優勢來看，會朝長期毛利率五成以上的目標努力。

台積電今(26)日召開股東會。在海外設廠布局方面，董事長劉德音表示，美國設新廠是經過一年努力和董事會討論，才決定這項投資案。目前台積公司正針對日本投資評估考察。至於德國建廠方面，目前還在非常早期的討論。

劉德音表示，台積電約7成的生意都在美國，美國在未來有在地製造的需求，特別是基礎建設與國安方面，雖然占台積電生意很小部分，但既然有需求就要支持客戶，對日本設廠的態度也是一樣。

劉德音表示，雖然在日本設廠成本高，但客戶很支持也有意協助，目標在當地設廠能達損平。針對已決定的日本3D IC研發中心，總裁魏哲家補充說明，指出日本在材料方面非常強，因此決定到當地與合作廠商共同努力。

至於台積電海外設廠是否導致毛利率長期五成的目標難以達成。台積電董事長劉德音表示，增加的成本會和客戶彼此分擔，且以自家的競爭優勢來看，長期毛利率目標可達五成，甚至會朝長期毛利率五成以上的目標來努力。

劉德音表示，台積電的海外設廠會採審慎做法，自己對台積電長期毛利率五成有信心。劉德音說，台積電在製造技術持續領先、對客戶關係保持緊密等優勢，客戶會支持台積電的海外擴張，增加的成本會彼此分擔，因此就可達到毛利率五成的目標，現在看來，還會朝毛利率五成以上的目標來努力，反映台積電的競爭優勢。