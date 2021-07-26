補習班進行清消。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

政府雖開放補習班有條件式復業，因業者多未施打疫苗，18歲以下學生也是，雙方均不具免疫力，家長感到憂心。台中市教育局長楊振昇25日邀請台中市補教協會理事長楊佳叡等人進行討論，會中允諾協助爭取補教業首次快篩優惠專案、1日快速審查復課申請以及專案疫苗快打事宜。

為妥善解決家長學生及業者大量疑慮，且保障師生上課安全，以使補習班順利復業，市長盧秀燕在第一時間指示教育局長楊振昇邀集補教協會進行討論。會中台中市補教協會理事長楊佳叡及前兩位理事長紀碧茹、陳阿鳯提出補教業三大希望市政府協助事項，分別是比照公私立學校教職員工施打疫苗、復課申請簡化及補助篩檢費用。

楊振昇表示，雖然政府已經開放補習班在防疫期間有條件式復業，然由於補教業者多未施打疫苗，18歲以下學生也未施打疫苗，雙方均不具免疫力，在密閉空間上課，導致大多數家長心生疑慮，恐影響學生回來上課的意願，補教人員對自身安全也忐忑不安。

楊振昇指出，市府將對補教業進行三點協助，包括一、爭取補教業首次快篩優惠專案：

針對補習班教職員工首次快篩須依中央規定自費至指定醫療院所

(1)中市快篩醫療院所由原先規劃12家增至18家，以擴大篩檢量能。

(2)教育局已全力協調衛生單位爭取補教專案優惠價格。

(3)第二次之後員工每3-7天的快篩證明，即可採用民間合格快篩試劑。

二、1日快速審查復課申請：

符合復業規定的申請案件，教育局預計1個工作天快速審查。楊局長敦促教育局同仁加快補習班的復課申請審查，並簡化業者申請流程，全面採電子化作業、email往復。補習班若當日中午12點前送出申請書，若文件俱全，最快下午5時可接獲復課通知，並於晚上復課。

三、專案疫苗快打事宜：

中央政府應該比照公私立學校教職員工給予施打疫苗，之前教育部曾要求補教界分二批專案造冊，允諾施打疫苗，然後來並無下文。市長盧秀燕對此事極為重視，表示會積極代為解決，並已指示衛生局進行疫苗數量盤點，希望能儘快安排補習班教職員專案疫苗施打。

台中市補教協會對市政府主動關心並邀請開會討論極為感謝，尤其施打疫苗是防止染疫最重要的方法，1萬6000名造冊的補教人員無不希望盡快施打疫苗，以保護師生安全及健康。