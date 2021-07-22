疫情下第五屆台灣大哥大2021「種福電」計畫 (Green Power for Charity)於今(22)日正式起跑。今年「種福電」計畫以全新的「無自有屋頂模式」為「羅慧夫顱顏基金會」募資251萬，以獲得富邦人壽內湖「漢諾威大樓」頂樓的太陽能光電系統20年使用權，同時台灣大也宣布率先捐出100萬，並攜手13家手機供應商與集團momo購物等夥伴共同號召全民捐款響應，一起用陽光照亮顱顏缺陷孩童的每一天。「漢諾威大樓」頂樓建置的太陽能光電系統容量達48.8kWp，20年期間預估將可發超過93萬度綠電，由台灣大保證購入轉供自用，羅慧夫顱顏基金會未來20年售電總收益預計將獲得441萬元，若含太陽能光電系統第21年到25年的預估額外售電受益63萬，總計可達504萬元，讓民眾每筆捐款的愛心放大2倍。

台灣大哥大總經理林之晨表示，疫情帶來全民的不便，更對公益團體與弱勢族群造成重大衝擊，需要企業及大眾傾力相助。台灣大「種福電」計畫透過綠能公益倡議的形式，過去四年已經幫助四家公益社團，在機構的自有屋頂建造太陽能光電系統，所產生的綠電無論是躉售給台電、或公益團體自發自用後再由台灣大購買綠能憑證，皆可為公益社團產生長期穩定的收入；而透過公開倡議、群眾募捐的形式，也讓公益團體的價值主張更被看見。四年來，參與捐款總人次多達6989位，20年後總計可以為這四家公益社團創造高達5797萬元的收益、為地球產生842萬度的綠電、減少4432公噸的碳排放，全力實踐我們「超5G」中，「Green」這項珍貴的綠化環境價值。

今年「種福電」以創新的模式為「羅慧夫顱顏基金會」募款種福電，在集團夥伴富邦人壽及社會企業-陽光伏特家的大力支持下，打破過去公益團體必須擁有自有屋頂的條件，發展出全新的「無自有屋頂模式」，即使公益團體自身沒有適合建置太陽能光電系統的場域，都可以比照羅慧夫顱顏基金會以租用企業屋頂的方式加入，成為台灣大「種福電」計畫的幫助對象。

林之晨總經理指出，他母親林靜芸女士除了是台灣首位女性外科醫師，也是國内先天顱顏缺陷重建的先驅，執業四十多年來，治療了無數患者。早年在馬偕醫院服務時，就經常與羅慧夫合作。由於顱顏重建平均需經歷五次手術，對病患家庭的負擔相當大，小時候常聽母親說，碰到有先天顱顏缺陷的弱勢孩童，會免費幫他們治療。這次他特別開心，能透過台灣大「種福電」計畫，承襲母親的精神，與羅慧夫顱顏基金會合作，照顧顱顏缺陷的孩子，因此今年種福電他也自掏腰包贊助30萬，並且由台灣大哥大保證購入所產綠電轉供自用，期望能為顱顏兒及父母們帶來力量，用愛心幫助公益團體、協助弱勢家庭的同時，也為地球創造乾淨能源，將善與愛的循環無限擴大。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，30多年來持續致力於先天顱顏缺陷 (如唇腭裂、小耳症或其他罕見顱顏缺陷）孩子的身心靈全方位照護。這些孩子自出生起，就得接受多次顱顏重建手術，這不僅是心理、也是經濟上沉重的負擔。基金會的創辦人羅慧夫醫師曾說：「改變一個孩子的容顏，修補的不只是那個缺口，還有他整個生命，讓他們對自己有信心、對社會有感恩，長大後會是個更懂愛的人，把愛再傳下去。」今年十分幸運可以透過「無自有屋頂模式」，加入另一個愛的循環工程-「種福電」計畫，對羅慧夫顱顏基金會及大多數沒有自有屋頂的公益團體來說，非常難能可貴，希望透過這個機會，讓照顧顱顏缺陷孩子的服務可以更穩定、更長久、更無後顧之憂。

陽光伏特家共同創辦人暨台灣綠能公益發展協會理事長陳惠萍表示，早在2019年羅慧夫顱顏基金會即表達加入種福電計劃的想法，但礙於無自有屋頂建置相關設備而停擺。今年水到渠成，恰好與富邦人壽位於內湖的漢諾威大樓合作建置太陽能光電系統，由富邦人壽大方提供遠低於市場行情的租金，讓羅慧夫顱顏基金會承租漢諾威大樓屋頂做為種福電的發電場域，並透過陽光伏特家將綠電轉供給台灣大，扣除必要維運費用後，所有的綠電淨收益將全數透過台灣綠能公益發展協會捐贈羅慧夫顱顏基金會。在台灣大及富邦人壽拋磚引玉的率先示範下，成功發展全新的「無自有屋頂模式」，透過四方合作，邀請所有愛心捐贈者參與，讓絕大多數無自有建物的公益團體未來也能獲得種福電的綠能收益。

台灣大哥大永續副總暨台灣大基金會執行長劉麗惠表示，在地球暖化效應下，全球各地暴雨、熱浪、乾旱、山林野火，不斷造成人類重大傷亡，同一時間疫情的連翻衝擊加重貧富差距之際，台灣大「種福電」計畫更有加速推進的迫切性。過去四年來，在總計71家次供應商的熱情響應下，協助屏東福慧大同之家、桃園真善美基金會、桃園脊髓損傷潛能發展中心以及桃園市幸福社會福利基金會等四家慈善機構，建置容量共達394.115kW的太陽能光電系統，目前皆已成功掛錶發電，前三家公益團體也收到了總金額503.3萬元的綠能收益。連同今年羅慧夫顱顏基金會所使用的漢諾威太陽能光電系統，五家公益團體20年下來，共可發935萬度綠電，為地球減少高達4907公噸的碳排放，相當於種植超過22409棵樹，讓每一位愛心小天使在公益行善之餘，也能成為減緩地球暖化的小尖兵。

2021「種福電」持續獲得供應商、合作夥伴的鼎力支持，今年一共有ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Lenovo、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、SUGAR、Vivo等13家供應商響應，其中更有8家供應商連續5年參與。民眾前往台灣大myfone門市或myfone購物網站，選購13家供應商品牌的手機或平板，只要包裝上有「種福電」燙金風藤LOGO小標籤，供應商即捐出2元。國內momo購物網也設立「愛心捐」，鼓勵消費者一起支持綠能和公益。另外，政大九九路跑社也持續以腳發電，以社員總累計的跑步里程為基準，捐出總里程數乘以10的金額，以實際行動響應綠能做愛心。