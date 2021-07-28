台灣民意基金會27日公布的最新民調顯示，這次BNT疫苗採購成功，有6成8的民眾認為應歸功民間大企業，僅有4.2%民眾認為應該歸功於民進黨政府協助。對此，民眾黨表示，人民的眼睛還是雪亮的，並奉勸民進黨大內宣適可而止，「4%不可恥，只要面對錯誤，勇於修正，還是能夠獲得民眾認同」。

民眾黨今(28日)在臉書粉專發文表示，買到BNT疫苗應該歸功於誰？民進黨政府過去不斷透過大內宣攬功，但根據最新民調顯示，近7成民眾認為民間企業是最大功臣，認為是民進黨政府的僅約4%，連自家支持者都不認同。

民眾黨發現，民間團體在採購BNT疫苗的過程中，受到各種紛擾與阻撓，這些事情民眾都看在眼裡，因此無論民進黨政府出動多少友好記者以「內幕」方式攬功，甚至直指行政院發言人羅秉成居功厥偉，但人民的眼睛還是雪亮的。

民眾黨指出，回顧BNT疫苗確定簽約瞬間，民進黨立院黨團就召開「政府民間合作，BNT才能突破」記者會，行政院也定調成功採購疫苗的關鍵是「官民合作」；駐德代表謝志偉則是回憶政府採購BNT的過程，感謝疾管署基層公務員的辛勞，同時淡化民間企業在採購疫苗上的付出。

民眾黨批評，當各界質疑政府搶收割時，民進黨立委王定宇直接丟出一句「防疫國家隊」，認為官方對於這次採購扮演非常關鍵的角色，更抱怨政府已採購近2000萬劑疫苗，卻沒有獲得外界同等的肯定，完全忘了採購疫苗本就是政府的責任，更無視之前是如何用各種程序拖延採購進度。

民眾黨更對民進黨喊話，4%不可恥，只要面對錯誤，勇於修正，還是能夠獲得民眾認同，我們也奉勸民進黨，大內宣適可而止，把重視高端的程度挪一點到BNT及其他國際疫苗身上，才能真正保障國人對抗病毒。