林口三井OUTLET傳確診 復業時間視篩檢結果決定 13:072021/07/19 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口三井OUTLET千人停班快篩。(取自Mitsui Outlet Park臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口三井OUTLET傳專櫃人員染疫確診，今官網公告自主停業1天，要求千名員工停止上班，並進行快篩檢測，今日商場全面清潔消毒，復業時間將視篩檢結果而定。升級三級警戒後，全台商城業績慘兮兮，微解封再傳確診消息，讓員工士氣大減。 Mitsui Outlet Park 林口公告表示，「響應政府政策，2021／7／19(一) 自主停業一日，停業期間將進行內部大清消作業，今日暑假檔期直播活動暫停。」 獨》林口三井OUTLET專櫃員工確診 千人停班快篩 家教男重罰30萬 雙北中彰急拆彈 #林口三井 #OUTLET #確診 #自主停業 #無症狀確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義享天地驚傳封館清消 衛生局：新北確診足跡至高雄 10:562021/07/19 生活 東奧選手村首例 2運動員確診 04:102021/07/19 話題觀察 孫返鄉探視 桃園9旬嬤驚染疫 04:102021/07/19 地方新聞 東京奧運》英國田徑選手飛日接觸確診者 防疫自主隔離 10:112021/07/19 體育 新北＋7 3人與北市感染源有關 04:102021/07/19 地方新聞 泰國疫情延燒 連4天單日確診破紀錄 12:322021/07/19 國際 越南通報台灣移入病例 27歲男子確診 08:092021/07/19 國際 社教機構微解封 1人確診即閉館2周 04:102021/07/19 焦點要聞 侯友宜籲 查獲走私入境普篩 04:102021/07/19 地方新聞 境外＋3英 美打完2劑仍染疫 04:102021/07/19 焦點要聞 2員工染疫 鼎泰豐新生店停業3天 04:102021/07/19 焦點要聞 生活熱門新聞 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 726有機會降級 陳時中：有疫情將隨時緊縮 - 生活 疫苗第三輪預約明天發送簡訊 170萬人可接種 - 生活 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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