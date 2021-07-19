林口三井OUTLET傳專櫃人員染疫確診，今官網公告自主停業1天，要求千名員工停止上班，並進行快篩檢測，今日商場全面清潔消毒，復業時間將視篩檢結果而定。升級三級警戒後，全台商城業績慘兮兮，微解封再傳確診消息，讓員工士氣大減。

Mitsui Outlet Park 林口公告表示，「響應政府政策，2021／7／19(一) 自主停業一日，停業期間將進行內部大清消作業，今日暑假檔期直播活動暫停。」