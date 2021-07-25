台北市桂林路上的家樂福桂林店傳出有確診者足跡，閉店消毒預計26日恢復營業，北市府提到因為有新北確診者足跡，不過新北市衛生局長陳潤秋今表示，根據疫調結果，並沒有新北確診者到桂林家樂福的足跡；但衛生局調閱實聯制，發現確實有確診者在19日下午1時許有去過。

新北市衛生局表示，根據北市提出的確診個案名單，經過調閱疫調紀錄，該名確診者口述疫調，沒有提到到過北市桂林家樂福的紀錄，不過衛生局調閱實聯制紀錄，發現該名確診者確實有去過桂林家樂福。