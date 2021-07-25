北市家樂福有新北確診者足跡 新北：19日下午有去過 16:462021/07/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市家樂福有新北確診者足跡？新北：疫調沒看到。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市桂林路上的家樂福桂林店傳出有確診者足跡，閉店消毒預計26日恢復營業，北市府提到因為有新北確診者足跡，不過新北市衛生局長陳潤秋今表示，根據疫調結果，並沒有新北確診者到桂林家樂福的足跡；但衛生局調閱實聯制，發現確實有確診者在19日下午1時許有去過。 新北市衛生局表示，根據北市提出的確診個案名單，經過調閱疫調紀錄，該名確診者口述疫調，沒有提到到過北市桂林家樂福的紀錄，不過衛生局調閱實聯制紀錄，發現該名確診者確實有去過桂林家樂福。 北市今增7例本土這區最多 7醫院昨PCR抓出1人陽性 南韓再紓困 近9成民眾可領6千元 #新冠肺炎 #台灣 # 北市 #家樂福 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市5確診足跡遍及捷運站、市場 2台鐵清潔工感染源待釐清 16:342021/07/25 生活 電影院重啟營業 新北祭3大防疫原則 04:102021/07/25 娛樂新聞 唐慧琳癌逝藍營新北議會仍是多數黨 議會全力協助後事 11:252021/07/25 政治 韓國新增1487例確診 非首都圈占比創新高 11:042021/07/25 國際 直播》新北補習班復課 侯友宜：打疫苗、人數降載、固定座位 14:432021/07/25 生活 北市推線上線下混合班 新北：考量城鄉差距提供多元上課模式 15:482021/07/25 生活 新北補習班復課祭三大規範 1人確診停課14天 15:222021/07/25 生活 新住民子女培訓計畫 新北邀海外企業經驗談 11:232021/07/25 寶島 新北15家電影院、全數步道將開放 04:102021/07/25 焦點要聞 新北學校力推特色體育課 獲7座體育績優獎座 13:542021/07/25 寶島 環保袋租借 北市串聯賣場減塑 04:102021/07/25 地方新聞 生活熱門新聞 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 最多國家認可的疫苗排行 ICU醫：莫德納僅第5 - 生活 外送到18億「陶朱隱園」網笑：小費賺6千 同行驚曝餐點明細 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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