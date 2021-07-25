今年5月國內爆發一波新冠肺炎疫情，政府宣布全國進入三級警戒至今已2個多月，截至今日，疫情已造成國內1.5萬人確診，786人死亡，而行政院也為此波疫情，依《紓困振興條例》提出4200億特別預算追加，並得立院通過，經計算後國人每人負債將增加1.8萬。

今年4月中，華航有多位機師確診染疫，接著又傳出作為防疫旅館的桃園機場諾富特飯店，發生一般旅客及檢疫旅客混居的狀況，接著有飯店員工確診，之後又有一名北部獅子會前會長染疫，並散播導致國內感染案例飆升，引發全台疫情大爆發，衛福部也回應疑為同一傳播鏈，而民間多數認為，防疫出現破口，與執政黨調整3＋11政策有關。

5月中起，全台疫情爆炸性升溫，全國進入三級警戒，直至7月26日。行政院也緊急提出紓困特別預算4200億追加案，因應受衝擊的百工百業。

依照國發會人口推估查詢系統網站資料，2020年全台人口為2356萬1236人，換言之，這次的4200億預算追加，等於國人每人增加負債1萬7826元。

行政院發言人羅秉成日前表示，目前紓困振興預算已花6800億(包含去年度的4200億)，剩下1600億，使用的方式將由國發會做研究，有政院人士私下透露，因憂心民眾拿錢去存起來，因此不考慮發放現金，應會比照去年作法，採發振興券模式。

但也有不少民眾反映，拿到振興券後，也會把原本準備消費支出的現金拿去存，發振興券根本沒意義。也有網友認為，若發振興券，到時候又要印刷、圖案設計、防偽設計、塑膠夾、信封袋、廣告宣傳、花錢業配新聞…等等，政府帶頭製造垃圾，是嫌地球垃圾不夠多？不如發現金，直接把行政成本降到最低即可。