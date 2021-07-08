對於多數的家長及孩子來說「今年的暑假很不疫樣」，過往每到暑假部分孩子會被送出國遊學或是參加國內的各式營隊，但疫情打亂了爸媽的計畫，為了避免社區感染的風險全台三緊戒解封日一延再延，6月下旬教育部也發函給各級學校表示因配合指揮中心防疫考量，暑假期間所以活動需暫停。放假了又要繼續跟孩子一起宅在家，很多爸媽覺得WFH還要顧小孩實在分生乏術，希望用線上營隊填滿孩子的暑假。

中臺科技大學為了讓年輕學子防疫不停學，特別以當前最火紅的人工智慧（AI）為主題，於7月6~7日辦理「人工智慧健康管理線上夏令營」，透過精心規劃的線上課程，帶領學生探索AI領域，開啟人工智慧的興趣及應用技能，解鎖網路世代新技能。中臺科大人工智慧健康管理系為了讓高中學生對AI領域有所認識並在家學習AI，依循教育部與學校的防疫相關措施，規劃辦理「2021人工智慧健康管理線上夏令營」，課程內容涵蓋人工智慧極速體驗、線上工具玩人工智慧、資料視覺化、健康醫療照護AI應用等課程，除了進行線上直播教學，特別於課程中規劃實作體驗單元，讓參與學員們可以真實體驗到AI的發展與應用，發現AI生活不再遙不可及。是如此的可近與可用。

由於線上辦理夏令營突破了時空與實體場地座位的限制，吸引了來自北、中、南、東及離島各地區的高中及大學老師學生報名參加，儘管暑假才剛開始，便有超過300位老師與學生報名，每個單元線上參與的學員人數都超過150人，課程報名非常踴躍。陳錦杏校長主持開訓時，表示這是學校首次舉辦線上夏令營活動，規劃線上體驗課程是一項很大的挑戰，一開始很擔心學生參與意願不高，沒想到一開放報名就立即額滿，真是出乎意料。陳校長更利用線上課程軟體勉勵參加活動的學員，希望他們可以在學校精心規劃的課程中收穫滿滿。

因為疫情，令大家生活模式改變了，以前父母想盡辦法阻止孩子用3C，但現在為了學習還得自掏腰包幫小孩升級遠距上課需要的配備，顯見科技應用已經深入生活的各種面向，雖然許多領域對於人工智慧的定義與見解都不大相同，但核心層面的定義是一樣的，AI的意思是用程式的方式達到結合應用，並為了享有更便捷的生活不斷研發新技術。

舉例：我們常常會忘了帶鑰匙而無法回家，但卻不會忘記帶手機，因此龍華科技大學師生團隊提出「智慧門鎖」的構想，將鑰匙與手機結合，運用QR-code的分割專利，進行鑰匙製作與解鎖，家庭戶長可將QR-code進行分割，分配給家庭成員作為鑰匙，藉由掃描手機中的QR-code進行智慧門鎖的解鎖，戶長也可不定時更新QR-code，以提高住家安全。

龍華科大團隊指導老師陳佳莉表示，啟發該作品的靈感來自學生發現當今有許多住宅的鑰匙大多採用感應式、密碼式或是傳統的電鎖，然而此類的住宅鑰匙容易產生磁卡或晶片被盜用或拷貝、密碼被外人看到、傳統鑰匙太多造成攜帶不方便等困擾。

因此，藉由物聯網的技術，團隊結合QR Code分割技術、樹莓派（Raspberry Pi）應用及智慧型手機，利用樹莓派開發出以藍芽傳輸技術接收鑰匙的門禁鎖，隨時可以更新鑰匙的QR Code，不僅方便使用，且能進一步提升鑰匙的安全性。

暑假看似漫長但一晃眼兩周就要過了，若你想要知己知彼了解各大專院校的發展動向隨時可上1111TUN大學網獲取資訊，或者上1111兼差打工專區蒐羅工作機會、累積經驗，並自我精進說不定明年你也能跟三五好友一起開立有趣的線上營隊。