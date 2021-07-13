封測廠台星科(3265)今（13）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利約1.22元，以今日收盤價30.95元計算，現金殖利率約3.97％。會中亦完成1席董事補選，由格星公司法人代表吳敏弘當選。

台星科受疫情影響，2020年合併營收26.13億元、年減11.18％，為近7年低點。加上與星科金朋5年保障訂單合約到期，因無顯著未足額下單補償金挹注，使稅後淨利2.09億元、年減63.11％，每股盈餘（EPS）1.54元，雙創近5年低點。

不過，受惠手機及人工智慧（AI）應用訂單暢旺，台星科本業營運自去年下半年起穩健回升，2021年首季合併營收6.77億元，季減10.15％、年增17.91％，稅後淨利0.5億元，季減44.63％、但年增達24.31倍，每股盈餘0.37元。

台星科6月自結合併營收2.42億元，月增8.78％、年增達12.21％，帶動第二季合併營收7.01億元，季增3.57％、年增達22.2％。累計上半年合併營收13.78億元、年增達20.05％，三者均創近3年同期高點，營運動能亦見回升。

展望今年，台星科董事長黃興陽認為，疫情改變人們生活形態，衍生新需求商機，AI、5G、IoT等數位科技應用加速發展，相關伺服器、基地台、網通設備、智慧手機商機在疫情高峰過後逐漸發酵，預期將帶動晶圓級封裝及測試需求成長。

黃興陽表示，隨著疫情預期趨於穩定、疫苗普及化逐漸熱絡全球經濟，加上電子終端產品銷售回溫，對台星科今年營收及銷售數量審慎樂觀。公司將專注研發投入高階封測、5G相關產品技術及產能，並整合資源強化經營績效，積極開發新客戶，確保企業獲利並持續成長。