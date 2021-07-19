台股終於再創歷史新高，一度突破18000點整數關卡，量能未出，代表籌碼穩定，短期內有望持續創新高，大多頭格局確定，一般投資如果要穩健操作，會建議要投資低本益比、高殖利率的股票，可是通常短線會持續上漲的股票，都是營收、獲利成長性比較高的股票，為兼顧風險與報酬，從中選出2檔成長性較高的個股、1檔風險相對低的個股，分別是營收、獲利成長最高的萬潤與光洋科，風險相對低的個股首選本益比低，月營收成長高的聯華。

萬潤：自動化設備廠，半導體後段封測產能吃緊，被動元件廠營運也有不錯表現，客戶持續積極擴產，萬潤今年來設備出貨暢旺，帶動業績強勁成長，帶動5月、6月營收大幅成長9成以上，技術面剛突破150元整數關卡，後續如果有拉回，股價在150元以上出現明顯的支撐時，可以考慮進場佈局。

光洋科：半導體前段製程靶材廠，光洋科深蹲半導體領域11年終於開花結果，一路由後段製程前進到前段的7奈米、5奈米、3奈米製程，終於在今年3月正式出貨台積電，目前台積電營收占比僅2～3％，後續產能調整順利後，將持續增加台積電供貨量，近期高階半導體需求呈現倍速成長， 6月營收年增43.03%來看，效益已經逐漸出現，營運動能將逐季增強，技術面剛突破50元整數關卡，整數關卡不破，拉回可以找買點。

聯華：聯華旗下聯華氣體為台積電工業氣體供應商，是公司目前最大業外獲利來源，佔整體獲利超過4成以上，台灣與大陸獲利佔比約7:3，台積電尤為重要客戶提供並穩定獲利來源，除了本業食品業穩定獲利外，業外則受惠於台積電擴大資本資出穩定成長，目前在台積電供應鏈中，少數本益比低又兼具成長性的績優投資標的，技術面突破50元整數關卡後，震盪回測支撐線，短期內有望突破近期高點。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。