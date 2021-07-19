美股重挫拖累，台股下跌逾百點！

上周台股一度登上18000點再創新高，不過台積電(2330)財報不如預期，法說會變成法會，且上周五美股重挫，讓台股多頭遭逢亂流，不僅上周五台股指數收低，今天也因美股帶衰綠光閃閃，一開盤就因台積電持續走弱下跌逾百點，失守17800點，儘管因陽明(2609)今天下午法說會，且長榮(2603)等將於本周舉行股東會，市場預期將利多放送，讓航運類股早盤一度走高，搭配部分傳產股，以及股王—矽力-KY(6415)、信驊(5274)及創惟(6104)等中高價IC設計股，車用電子的朋程(8255)續強，中小型股禾瑞亞(3556)、嘉晶(3016)、友銓(5321)、彰源(2030)及燁興(2007)等盤中亮燈漲停，指數一度拉升至17850點，但中場過後，陽明由紅翻黑，長榮漲幅縮小，指數再度下探，截至11點40分為止，加權股價指數約17757.37點，下跌137.88點，成交量約3368.87億元，OTC指數為221.96點，上漲0.96點，成交量約735.96億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.58%，其次是生醫類股及航運類股，分別上漲1.83%及1.53%，表現較差者為汽車類股、電子零組件類股及其他電子類股，其中汽車類股下跌1.9%，電子零組件類股下跌1.86%，其他電子類股下跌1.78%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股，上漲3.89%，表現最差為文創類股，下跌0.75%。

就技術面來看，上周台股在電子類股領軍及航運類股止跌下，7月15日收盤指數再創歷史新高，不過台積電財報不如預期，拖累上周五台股，終場加權股價指數以17895.25點作收，累計一周上漲233.77點，漲幅約1.32%，周K收十字線，日均量為5634億元；OTC收盤指數為221點，累計一周上漲5.15點，漲幅為2.39%，周K連9紅，日均量1186.6億元；今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數以低盤開出，不過傳產類股轉強，盤中指數在17800點附近震盪；近期台股多維持大漲小回走勢，雖然上周指數在18000點遭遇賣壓，稍有價量背離的現象，不過資金適時向電子股擴散，使攻勢持續，目前指數常處於月線之上，多頭格局未遭破壞，且已見到日KD降溫，有利重整旗鼓，本周可先觀察指數在18000點攻防再定多空，預期本週指數區間17600點至18200點。

分析師表示，全球股市多頭延續，且台灣確診人數降溫，可望鬆綁降級，有利內需恢復，加上時序進入傳產及電子產業旺季，股東會、法說會與財報季陸續登場，利多行情可期。

雖然上周台積法說行情失靈，但整體多頭格局不變，且除權息旺季來臨，2020年上市櫃公司獲利達2.48兆元，預計現金股息配發達1.54兆元，創下歷史新高紀錄，且證券劃撥餘額屢創新高，顯示台股資金動能充沛，有利指數續攻，建議擇優選股，偏多操作。以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈及汽車相關等族群。

瑞昱(2379)為全球網通晶片大廠，今年第2季營收動能續增，且下半年訂單未見趨緩，半導體供不應求態勢持續存在，提供能反映成本上升，年度獲利可望再上修；開發金(2883)自結6月稅後獲利32.01億元，累計前6月稅後獲利169.56億元，每股盈餘1.14元；其中前6月中壽貢獻獲利約90億元，表現優於預期；另受惠台股持續上揚帶動證券業務獲利動能，累積前6月凱基證券獲利71.02億元，較去年同期呈現倍數增長，均可逢低佈局。