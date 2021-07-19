台達電(2308)股東會通過每股配息5.5元，並完成董事及獨立董事改選。

台達電今天舉行股東會，通過109年財報，全球新冠肺炎疫情自去年初延燒至今，遠距生活帶動NB、資料庫中心等電源產品出貨暢旺，且IA(自動化)因大陸搶擴口罩機及呼吸器產線，以及智慧製造需求強勁，加上全球車市自去年第3季復甦，Tesla電動車銷售大躍進，台達電業績無畏疫情逆勢衝高，109年合併營收為2826.05億元，年成長5.4%，營業毛利為872.12億元，年成長17.07%，合併毛利率為30.86%，年增3.08個百分點，營業淨利為314.25億元，年成長61.92%，營業淨利率為11.12%，年增3.88個百分點，稅後盈餘為254.85億元，年成長10.24%，每股盈餘為9.81元，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後盈餘及每股盈餘均改寫新猷。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為海英俊、柯子興、鄭崇華、鄭平、鄭安及張訓海；獨立董事為李吉仁、呂學錦、鄒開蓮及黃日燦。

台達將於明天除息，受到棄息賣壓及台股下挫拖累，今天盤中股價下跌近5%。