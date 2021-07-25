【愛傳媒程富陽專欄】本週海峽兩岸，可說都面臨了水氣之災與威脅；台灣遭臨來自西太平洋的「烟花颱」襲擾，還好只是掠過，算是擦邊球，跟她命名中具有燦爛即結束的語意相似，算是有驚無險。

但大陸河南鄭州卻遭遇從風忽驟來的暴雨逐驚雷，千年一見的洪患肆虐，讓數以千計的民房公路倒塌毀損，超逾百人的死亡失蹤，更達數百萬人受到嚴重生活的影響；從網路的直播處處可見，一個現代化城市在面對天災無情的肆虐下，無論是強健的身軀，堅固的建築，現代的科技，古老的文明，都是顯得那麼的無助與脆弱。

大陸這場洪患的傷亡人數，雖遠比不上2008年發生在四川的「汶川大地震」，但其受災的廣度和深度卻一點不比前者輕；大陸河南的鄭州，不但是中國武學少林寺的發源地，也是聞名遐邇的古城開封府之所，更是舉世矚目古文明遺址龍岡藝術石窟的藏身之處；但它還有一個乏人聽聞的秘密軍事基地，那就是，它也是中共對台作戰的軍事總指揮中心；據聞位在鄭州的「中國信息工程大學測繪學院」，學校裡頭就具有對台地區作戰1:1的模型圖樣；此次該中心所有攻台資料，大部亦隨洪水而付之流水，雖內容或有浮誇，但亦值得警惕。

但我們更關切的是，在這場百年不遇的洪患中，兩岸之間到底呈現的是怎樣的關係與情景；猶記得2008年的「汶川大地震」一肇發，台灣無論政府或民間，不管企業或宗教，無不基於民族之情，同袍之愛，慈善之心，立即發出廣大的救援能量，為兩岸深化了「兩岸一家親」的政治氛圍；而在隔年（2009），當台灣發生了「莫拉克風災」，致南投小林村一夕滅村，大陸也在第一時間提供了大量的救災物資與精神慰問，為兩岸共同見證了一段「共赴國難」的感人抗災行動。

但自2016年蔡英文當選台灣總統後，即片面撕毀了前朝中國國民黨主政時，與中共在1992年於香港會談所建立的「九二共識」，兩岸從此漸行漸遠，終至冷漠對峙；把昔日兩岸本處於「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」的光景，演變到如今「相看兩生厭，兩岸隔著萬重山。」的處境，令人不甚噓唏！

觀察民進黨，自2016年再度取得台灣政權的近6年中，兩岸所製造的「颱風」何止一次，但我們豈能冀望每次台灣遭逢之颱，盡如今日所遇的「烟花」，只是幸運的沿岸劃過，淺嚐即止，及只憑靠因大陸水患的揭露，而暸解對岸已完成以武力取台的準備訊息。

而兩岸縱使在面臨如此緊張的局勢，雙方此刻，不但關閉了官方陸委會與國台辦的交涉平台，連民間性質的海協會、海基會亦形同陌路；這種毫無互信與溝通的關係，我們又豈能保障兩岸不會因稍有誤判，而讓烟花釀成了火焰。

相對於國民黨主政時期，兩岸發生天災時，彼此所展現那種民胞物與的即時赴援，可說已是不可同日而語；如今，卻只能相互遇難而拋擲官方式的冷漠關切與回覆，甚至有人嗆聲：「誰捐河南水災就罵誰王八蛋。」這種暴露人性的醜陋，徒令兩岸猶若置身於李白《蜀道難》那：「黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援。」的困境；回顧兩岸曾經一時「春風又綠江南岸，明月何時照我還？」的溫馨，對照今日「危乎高哉！蜀道難於上青天！」的險境，兩岸人民豈能不悵然同問，何以致此？

「烟花」總在寂靜的夜空中爆開時，綻放出七彩的美麗，讓人忘記了它在爆發時的潛在巨大危險；這次台灣回眸一燦的「烟花颱」，是否因她擦肩而過，我們只看到她絢爛的瞬間，而忽視她可能爆發的危機；而大陸此次河南鄭州水患，是否也會令其深刻領會：「百川沸騰，山塚崒崩。高岸為穀，深穀為陵。哀今之人，胡憯莫懲。」此種自然劇變與生民驟逝的惕警；而這豈非更是兩岸在面對這場「烟花」與「洪災」時，所應激存的省思？

作者為退役上校

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