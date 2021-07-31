20歲的林昀儒，第一次打奧運，就與鄭怡靜共同創下台灣桌球史上的最好成績（混雙銅牌），個人單打也追平莊智淵的四強紀錄。為林昀儒高興之餘，也有點傷感，莊智淵努力了一輩子的成就，對林昀儒卻是如此理所當然。

因為長期獨霸，2009年大陸桌協開始「養狼計畫」，大意是提高國際選手的水平，來與自己競爭。今年東奧的男單四強，冠亞軍都是大陸選手，三、四名則是大陸「乒超聯賽」的外援；日本拿到混雙金牌的水谷隼、伊藤美誠也都參加過大陸的桌球聯賽。

簡言之，沒有到大陸打滾一圈，很難在現今的桌壇成為頂尖選手。大陸桌球的強，不僅來自於選手個人的努力，也來自於強大的內部競爭，以及完整的後勤資源。

2017年，日本平野美宇在桌球亞錦賽連勝三位大陸頂尖選手，得到女單金牌，一時之間好似把大陸桌球拉下神壇；之後大陸國家隊找了四個陪練模仿平野，就把她打了個11連敗。

今年年初林昀儒、鄭怡靜跟對岸國家隊共同訓練，備戰奧運，也成功為台灣帶回第一面奧運桌球獎牌。應該說大陸桌球的「養狼」，還是有點效果的。

但過往經驗，大陸桌協的心態是「狼可以養，金牌不能掉」，養到狼稍微長大，就要趕出家門了，這不是太可惜了嗎？站在球迷的角度，全世界都想知道，如果林昀儒有跟馬龍、樊振東一樣的資源，他會有什麼樣的表現與成就？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※