今（7月31日）晚，東京奧運羽球男雙決賽，中華台北隊李洋、王齊麟組合擊敗中國隊號稱「雙塔」的李俊慧、劉雨辰組合，奪下金牌。

就如同台灣民眾認為「麟洋」每次慶祝勝利時跪地時的方向都會剛好相反，就像拜拜擲筊時的「聖筊」，能討吉利一樣。中國隊的劉雨辰在賽前也希望能向獲得羽球混雙金牌的隊友「借個運」。

就在決賽前一晚（7月30日），劉雨辰更新了微博，留下了「全力以赴、沒有退路」ㄧ語。而在此之前，他還跑去剛奪得東奧羽球混雙冠軍的隊友王懿律微博下留言「借個運」。

其實就在幾天前的7月25日，劉雨辰剛在奧運村裡度過了自己的26歲生日，李俊慧、劉雨辰因為身高均超過190公分，而得名「雙塔」。

受疫情影響，在過去18個月， 中國羽球隊放棄了所有國際大賽，選手世界排名也因此下滑，也造成在羽球5個單項，唯獨羽球男雙沒有辦法滿額參賽。這也創下中國隊羽球男雙史上罕見只派出李俊慧、劉雨辰這一對組合出戰的紀錄。

為了這對本屆東京奧運會中國羽球男雙的唯一獨苗，中國曾得過兩屆奧運會男雙冠軍的傅海峰，也作為專家組顧問來到了成都雙流基地為其進行指導。

這是傅海峰自退役之後在中國羽球隊待得最久的一次，李俊慧、劉雨辰每個月至少跑80圈操場，以彌補他們過去體力不足的缺點。

事實上，「雙塔」在賽前基本不被任何人及中國內部看好，雖非如同「麟洋」位於死亡之組，但一路衝到決賽也打破了許多有色眼鏡。在被「麟洋」擊敗前，許多大陸媒體及網友都認為這對組合擁有「大賽命」。