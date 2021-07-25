貨櫃三雄本周的法說會、股東會雖然釋出樂觀展望，但股價仍凶狠下殺，造成融資多殺多血流成河，周五（23日）三雄股價終於出現反彈，不過法人對後市看法分歧，究竟長榮、陽明、萬海下一步會如何走。財信傳媒董事長謝金河表示，若運價第四季到明年仍維持高檔，三雄盤整後會再拉出另一段走勢；反之，如果2022年市況不佳，前一波股價觸頂就會成為今年的最高點。

長榮、陽明、萬海7月上旬衝上超過2、300天價後，股價開始劇烈震盪，並一路下探，本周三雄在股東會、法說會上對今明年的營運都維持正向樂觀的看法，但股價卻利多出盡，一度跌破前波低點，所幸23日暫時止穩，長榮上漲10.5元（或7.3%）、收在154元，陽明上漲5元（或3.5%）、收145.5元，萬海以平盤作收，來到240元。

謝金河指出，貨櫃三雄出現「老人與狗」的修正乖離走勢，將在月線與季線之間尋找支撐，這一輪的技術面調整時間可能會比較久，眼前貨櫃航運運價仍在上漲，第三季非常旺，這是市場上大家都知道的事。

他進一步分析，若運價第四季到明年仍維持高檔，貨櫃三雄的走勢就會拉出盤整後的另一段走勢，這才是基本面牽動股價的最重要元素；反之，如果2022年市況不佳，長榮的233元、陽明的234.5元、萬海的353元就會成為今年的最高點，這次股價回檔後，頂多完成右肩反彈就會再下挫。

謝金河強調，如果基本面無虞，今年貨櫃三雄的獲利會出現台股史上從來沒有出現的巨大變化，例如，長榮全年淨利可能超過鴻海，過去10年，鴻海每年都維持千億以上淨利，2016年最高1486億，去年最低1017.95億，長榮首季淨利360.83億已超過鴻海，假設今年長榮EPS可達30元，淨利會達1581億，若明年仍維持強勁獲利，市值排行勢必出現大變化。