慧洋-KY(2637)1.5元現金股息今天除息，除息參考價86.5元，開盤航運股氣勢強，順利完成填息。

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)6月底來到3418點波段新高後，上周五收在3039點；海岬型運費指數(BCI)收3442點；巴拿馬極限型運費指數(BPI)收3635點；超輕便極限型運費指數(BSI)收2775點，指數在7月以來都出現修正，散裝航運族群近期股價也跟著回檔。

但目前海運市場塞港、船舶周轉率低是不爭事實，6月中旬IMO已正式召開環保法規會議，碳排放限制新規將於2023年正式上路，預計將影響近半數的散裝船舶，航運市場供不應求將成為常態，業界認為指數修正只是短期，下半年依舊樂觀看待。

慧洋-KY今年6月營收為15.05億元，稅前盈餘為5.6億元，每股稅前盈餘0.75元；上半年合併營收78.86億元，稅前盈餘為24.64億元，每股稅前盈餘3.30元。目前原物料運輸需求暢旺，公司主要船型日均運價來到超過3萬美元的高價，有望持續推升營收及獲利表現。