永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

國民黨新北市議員唐慧琳今（25日）癌逝，國民黨主席江啟臣也在臉書發文哀悼，並表示唐慧琳最大遺願就是希望「兩岸和平、中華復興」，內心最放不下的就是年邁的父母與兩個年幼的孩子時，令人鼻酸。

對於唐慧琳的病逝，江啟臣也立即在臉書發文哀悼，希望唐無病無痛，一路好走，並直言「你留在我們心裡的身影，永遠說堅毅、瀟灑的俠女。你的堅持，更給了我們接下來繼續努力的信念」。

江啟臣直言，自己已經跟唐爸爸取得聯繫，唐爸爸說，「慧琳最大的遺願就是希望兩岸和平、中華復興；說到慧琳最放不下的就是年邁的父母與兩個年幼的孩子時」，更是令人鼻酸。江啟臣指出，自己也請黨部同仁，全力協助家屬處理後續治喪，了解家屬的需求，全力幫忙。

除了江啟臣外，藍委洪孟楷也在臉書發文悼念，懷念永遠的女俠唐慧琳，其浩然正氣將永存，持續心心念念著台灣民眾。洪孟楷回憶，「過去無論是選舉、政論節目、主持、助選等等，受到您許多的幫忙跟照顧，最熱切地笑容也永遠在我們的心目中」。許多網友也在其PO文底下留言表示，「很不捨，願安息，一路好走」、「非常優秀的議員，心疼與不捨一切盡在不言中」、「真正關心人民的卻離開了，而在凌虐百性的卻活的洋洋得意」、「年青世代，政治菁英，壯志未酬，一路好走」。