因疫情警戒降為二級，國民黨中常會今天回歸實體開會，黨主席江啟臣發表談話時表示，將重啟反萊豬公投、公投綁大選等公投的宣傳腳步，在防疫考量下，遵守疫情管制，持續推動各項公投宣傳，努力在12月18日衝高投票率。據悉，國民黨自昨天起為期兩周，在全台各地重啟公投宣講內部培訓。

江啟臣說，疫情發生的時候，全黨上下，一同致力在防疫物資的募集、捐贈，要讓第一線的醫護沒有後顧之憂。疫情持續之時，國民黨更接續愛心待用餐的工作，幫助在疫情下面臨生活困境的國人同胞。

江啟臣指出，隨著疫情趨緩，國民黨更將重啟反萊豬公投、公投綁大選兩項公投的宣傳腳步。尤其新冠肺炎的病毒殘害國人的健康，有食安疑慮的食品同樣造成國人健康的威脅。

江啟臣批評，疫情期間，民進黨政府黑箱審查、蠻橫通過議案的態度，更是凸顯出直接民主的重要，不但提醒大家兩項公投對於台灣人民健康，以及民主制度發展的重要性，也是國民黨責無旁貸的承擔。

江啟臣強調，在防疫考量下，國民黨會遵守疫情管制，持續推動各項公投宣傳。面對疫情仍未完全平復，更要順勢提高國民黨數位運用能力，透過線上集會、線上公投宣講，落實溝通數位化的目標，確保接下來的疫情變化，不會影響到宣講工作的推動，努力在12月18日，衝高公投投票率，為台灣顧食安、保民主。