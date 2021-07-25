潘柏希、賴慧如吻戲登場。（民視提供）

潘柏希、賴慧如吻戲登場。（民視提供）

潘柏希、賴慧如「寶嬌CP」受觀眾喜愛。（民視提供）

潘柏希跟賴慧如在民視八點檔《黃金歲月》是受觀眾粉絲喜愛的「寶嬌CP」，隨著潘柏希劇中準備重考搬去跟阿嬌同居，兩人的愛戀逐漸展開，兩人終於要獻出定情之吻！導演也對兩人甜膩的吻戲給了極高的評價，「有讓人臉紅心跳的感覺！」整場吻戲拍了將近20多顆鏡頭，讓賴慧如直呼「我的脣都麻了」並大讚潘柏希吻功一流！潘柏希則反讚賴慧如的脣很軟，「就像棉花糖一樣。」

賴慧如在《黃金歲月》中飾演性感歌手阿嬌，愛上重考生天寶，兩人展開甜蜜的同居生活後。她表示，之前在《多情城市》裡，有跟張家瑋還有王燦有過趣味之吻，這是第一次跟男生談戀愛接吻，所以光看劇本就很緊張，回憶起拍攝當天，她在休息室不發一語，讓工作人員相當擔憂，一問才知道她是在腦中模擬吻戲要怎麼做，緊張程度可見一斑。

身為「吻戲前輩」的潘柏希，笑說因為賴慧如是自己吻戲的第5位女星，算是「熟能生巧」。這次劇情是英雄救美，所以吻上阿嬌的那一刻，有觸電的感覺，尤其賴慧如的嘴脣超級軟，就像棉花糖一樣，超級浪漫。潘柏希說只是當親上賴慧如的嘴可以感受到她嘴角在發抖，當下就拍拍她的肩膀，讓她放鬆一下，這溫暖的舉動也讓賴慧如事後稱讚潘柏希真的是「老司機」，吻功一流，也是超級暖心的好搭檔。