近年大陸宮廷劇盛行，捧紅不少劇中演員，其中，《後宮甄嬛傳》續集《如懿傳》，不僅主角周迅、霍建華有看頭，飾演後宮最美的女人「寒香見」的大陸女星李沁，在戲裡把皇上迷得神魂顛倒，戲外也讓觀眾為之驚豔，公認她擁有盛世美顏，將她封為「最美香妃」，穿時裝也很美的她，最近又曝光了新照，蹲姿入鏡視角香豔刺激，差點走光。

今年30歲的李沁，其實少女時期就在戲曲圈現身，學習崑曲表演藝術出身的她，因專業又優雅的身段，被「上海崑劇團」選為第五代杜麗娘，18歲時被《紅樓夢》劇組相中，出演少年時期的薛寶釵，並因此出道，當時的李沁已經展現少女清新與古典美人的脫俗，在圈內有了知名度。

李沁在垃圾堆蹲地拍照，直露大腿根，差點走光。(翻攝自李沁微博)

李沁出道後不乏有戲約找上門，但直到接演《如懿傳》的寒香見，才真正走大運爆紅，而她纖細的身材與古典優雅的氣質，不只能駕馭古裝，換上時裝同樣不遜色，這回李沁公開的新照，又讓眾人眼睛一亮，只見照片中的她，穿著墨綠色小洋裝，側身蹲地，双手輕鬆抱膝，眼神則放鬆看向遠方，相當有意境。

李沁這組照片，乍看天真浪漫，但定睛細瞧，發現她裙子有些短，蹲下後直露大腿根，險些走光，瞬間添加了性感的氛圍，而李沁比起自己小露性感，顯然比較在意場景，寫下：「被帶到垃圾堆裡拍照的時候 我一直在思考三個問題 我是誰？我在哪？我在幹什麼？」，眾人則熱烈回應「在垃圾堆前也好看」、「在哪裡你都是最美的」、「怎麼樣都好看」。