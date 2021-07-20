【愛傳媒馬滌凡專欄】望著好朋友發來的幾張自家院子種木瓜的照片、實在是太讓人羨慕了，黃澄澄的木瓜個個飽滿，顏色鮮嫩欲滴，肯定是經過充足的陽光照射，所以一定非常、非常的甜。

從小就愛吃水果，更喜歡摘水果的那種感覺，在台灣南部高雄長大的我，小時候家裡住的是日式的房子，院子裡四周圍種滿了各式各樣的水果樹。大門的右邊是一顆番石榴，再過去是一顆老龍眼樹、左邊小院子呢，是一顆甜到不行的釋迦，快走到後院，則是一顆花好香、果更甜，又超脆的蓮霧。

後院內更不得了，一年四季都有吃不完的木瓜、還有鄰居家每年夏天最棒的小青芒果。提起那顆芒果樹才怪呢，整顆根和樹幹，全部長在隔壁，可是樹枝、樹葉以及芒果，全部越過圍牆，跑到我們家來。

記得隔壁鄰居是一位當時很漂亮也很有名的歌星，好像叫敏華。高高的圍牆，幾乎很少看到她。只記得媽媽每次想把裝在籃子內掉下來的芒果還給她，可是從來就不見他們的人影，而我最高興的事情就是她家的芒果全都長到我家的院子。

印象當中，一年四季我就像猴子似的，一有機會，就肯定會在各式的果樹以及房子屋頂上瓦礫之間鑽來爬去，全年不斷地享用最新鮮的水果，還有爬到樹頂時享受高高在上吃水果的樂趣！

從小我就是不切實際，充滿幻想的女孩，飛馳在這些果樹之間，一會幻想自己是隻燕子，一會又認為自己是小仙女，反正在家永遠都是最淘氣、最給媽媽煩惱及擔憂的孩子。

每天下課後的第一件事情，就是奔回家，穿著媽媽的高跟鞋，右手提著一個大皮箱，來回穿縮於每個房間的塌塌米之上，不厭其煩地、來來回回唱著〈鍾情〉，那時候最紅的一首歌曲 。

記得歌詞是：向前奔跑，一路上向前奔跑。那樹上落葉處處飄，夕陽在山北風嚎。只有我流浪呀流浪。要伴侶哪裡找？

不用多久，媽媽就發現塌塌米上 被戳出一個一個的小圓洞一這全 都是我的傑作。她氣得半死，再也不准我穿她的寶貝高跟鞋在房子裡走動。

被趕出來之後，照樣習性不改。只有九歲的我，下了課還是照樣愛穿著媽媽那一雙大人的高跟鞋 拎著特大、美製的空行李箱，跑到院子圍牆旁邊的小空地，照樣的搖搖晃晃、來回奔走的唱著同樣的歌，做著同樣的夢。

有一天，我正認真的走著、唱著 唱著。誰曉得，好死不死，突然撲通一聲，整個人掉進了院子裏的化糞池裏。也不知是哪個缺德的工作人員，做完工作只把蓋子鬆鬆放在上面，沒有蓋緊。這下子好了，我一腳踩個空，整個人就飛了進去。

上帝保佑，還好我手上拎著那個大皮箱，整個人雖然在池子裡，可是池頂的那個圓洞，正好被我的大皮箱給卡住了。我嚇得不知所措，一雙腳像在泳池內拚命亂踢，然後拼命的、拼命的叫，也沒有一個人理我。在房子裡的媽媽根本聽不到我的慘叫聲，媽媽請來幫忙的小佣人，可能正在忙著燒飯，也聽不到。我就這麼一直卡在化糞池裡，好久好久。發現人怎麼越來越重，一直不斷地往下沉，緊抓著皮箱救命的把手 打死也不敢鬆開1秒鐘，但發現膀子越來越酸，雖然我是兩隻手不斷地替換著。黃昏時，蚊子開始對我無情的侵襲，卻仍然是一點也不敢鬆懈，還是緊緊的抓住皮箱的把手⋯

不知道敖到幾點，只知道突然聴到家裡的幫忙的小姐，在房子裡叫我的名字，要吃飯了。

吃飯？ 老天爺，還吃飯呢！他們都還不知道，可憐的我已經在化糞池內奮鬥了幾個小時，叫破了嗓子也沒人聽到、大概屋內實在找不到人，最後媽媽終於差她到院子來找我了。平常找我，都是在樹上，哪裡知道今天我是淪落在地㡳下。看這個笨丫頭一棵、一棵在樹底下走，每走到一顆樹下面，就不斷地抬頭往樹上找。

哇底家、哇底家！我在這裡、我在這裡！我不斷地喊著，她就是無動於衷，不斷地抬著頭往樹上找，就是沒有往底下看，真的差點會被她氣死。

最後走到那高大的蓮霧樹下，這位小姐終於低下頭來看到我了。我高興的不得了，一直喊著：快點把我拉出去！快點讓我出去！以為救命的人終於到了。誰曉得她大叫了一聲，嚇得拔腿就跑走了，完全不理我。天下竟有這種事？害得我不斷地想，完蛋了，今天真的非要死定了。

不知道過了多久，媽媽和爸爸兩個人終於來救命了，兩人一左一右的，拽著我的膀子就往上拉，媽媽帶著滿臉的眼淚、拼命的拉著，拉得我已經麻木的膀子，感覺上好像隨時都快斷掉了。即便如此，卻是怎麼樣也拉不上來，因為連人帶衫，泡了一個下午，奇重無比，即使他們兩人也都拉不動了。

也不知道又過了多久，終於看到消防隊、警察局來了一大堆叔叔 伯伯 、一點也不記得他們用了什麼方法，總而言之，我最後終於安全的被拎了出來。只記得媽媽丟了一條浴巾給我，大夏天的，要我全身包起來，然後就把我扔進了洗澡缸，家裡所有的南橋肥皂通通扔了進來，晚上又把我的頭髮剪得跟男生一樣短、還氣得恨不得把我刮掉一層皮。白天已經被泡了幾個小時，晚上還硬是被媽媽關在浴缸內幾小時。可憐的我，就這麼被折騰了一整天，

又餓，又累，這個慘痛的回憶，幾十年了，仍然在我的腦子裡揮之不去。

可憐的媽媽，直到今天，就是剛剛，我打電話問她，記不記得這件事情？她長嘆一口氣，好長 、好長的一口氣、就是沒完沒了的嘆了一口長氣！看來對她來說也是一個揮之不去的夢靨吧！

其實現在事後想想、你還別說、那個年代的東西還真是結實、我常常在想，如果是現在，這種材質的大箱子把手，甭提折騰了一個下午，搞不好半小時我就已經淹沒⋯

● 作者曾任全美台灣同鄉聯誼會會長

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