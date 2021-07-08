大陸女星董潔來頭不小，曾被發掘演出大導張藝謀作品《幸福時光》，是繼鞏俐、章子怡之後的第三代「謀女郎」，但她直到演出宮鬥大片《如懿傳》才攀上事業巔峰，在片中飾演「富察皇后」，精湛演技備受肯定，而在戲裡形象相當端莊的董潔，近日在社群曬出反差照，身上禮服竟挖洞透視，細緻肌膚直接見客，大開尺度有夠惹火。

女星董潔在《如懿傳》中飾演富察皇后，董潔版的富察很不一樣，表面端莊秀麗，態度大器，但內心卻是情緒翻湧，暗藏著對眾嬪妃們的忌妒之心，跟秦嵐在《延禧攻略》中的白月光版富察皇后形成反差，董潔因此被封為暗黑版富察。

董潔曝光禮服照，挖洞透視布料加上背後開大U，展現反差性感。(取材自董潔微博)

而除了優雅的古裝扮相外，董潔穿起時裝，展現的是另一種氛圍，她近日在微博分享一系列美照，照片中董潔穿著簡單剪裁的黑色長禮服，內層的貼身細肩帶黑色洋裝，襯托她纖細高挑身材，外罩鑲滿亮片的黑紗裙，整件是網眼挖洞材質，加上身後開大U，讓董潔裸背全被看光，展現霸氣又性感的感覺。

董潔的性感禮服照曝光，瞬間吸引網友目光，讓眾人直呼驚艷，說她真的跟宮廷劇裡的模樣大反差，被盛讚「如夢、如幻、如真，小董老師真的太美」、「身材比例怎麼可以這麼完美？」、「美得太高級」，希望她多參加一些活動，讓粉絲們一飽眼福。