性感女星熊熊（卓毓彤）昔日以「國光女神」爆紅，去年因不雅影片外流掀起熱議，隨後不畏各種異樣眼光照樣如往常工作，高情商讓粉絲既欣賞又心疼；熊熊擁有傲人G罩杯身材，最近她分享一系列工作被側拍的認真模樣，其中穿性感禮服遭貓咪襲胸的畫面，讓大票男網友都恨不得當一隻能獲得她擁抱的寵物。

8日熊熊在IG發文，曬出多張身邊工作人員拍的側拍照，開心地表示，「有時更喜歡工作時的側拍」，且一一感謝經紀人、助理還有好朋友們，都能替她拍出不同風貌，誇讚她們根本把她變仙女；而熊熊在工作上疑似有新的計畫，她最後也悄悄透露自己很忙，「如火如荼籌備計畫中」，令粉絲相當期待。

熊熊8日曬出多張工作側拍美照。(圖/ 摘自熊熊卓毓彤IG)

有網友注意到貓咪的腳正好按壓在熊熊的G奶上，紛紛表示非常羨慕。(圖/ 摘自熊熊卓毓彤IG)

在眾多側拍照中，有的能看見熊熊專注在拍攝的神情，看起來特別認真又敬業；不過，有一張她穿著黑色性感禮服，斜肩低胸設計讓傲人G罩杯雙球都快彈出，而她抱在懷裡的貓咪，一腳不偏不倚地按壓在她的胸部上，意外令一票男網友羨慕不已，「好想當那隻貓」、「貓咪艷福不淺」、「放開那隻貓咪，讓我來」。

熊熊在挺過不雅影片外流風波後，繼續活躍於主持和戲劇方面，多才多藝的她甚至有開設音樂教室，不久前更傳出搭上Selina前夫張承中，籌備開一間娛樂經紀公司，用行動證明她之前表示想開始學習成長的宣言。