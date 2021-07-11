大陸女星古力娜扎（娜扎），五官精緻、身材姣好，有「新疆維納斯」之稱，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，一向走清純路線的她，性感照不算多，近日陸網就流傳一系列她穿泳衣拍廣告的花絮，女神難得解放事業線，整片美背也全都露。

陸網最近瘋傳出一段娜扎拍廣告的幕後花絮曝光，只見她頂著一頭濕髮，穿著一件藍色低胸連身泳裝，更加襯托她的雪白肌膚，在泳池裡擺出各種撩人姿勢，拍到一半不時有工作人員替她補噴防曬，而娜扎泳衣的深V剪裁，讓她難得露出胸前深溝，腰間還有透視薄紗的設計，秀出一小截蠻腰，尤其一轉身整片白皙美背一覽無遺，加上一雙大長腿，前凸後翹的S曲線相當吸睛，整個人幾乎白到發光。

娜扎難得以泳裝造型亮相。（圖／翻攝自微博）

娜扎大秀美背。（圖／翻攝自微博）

事實上，娜扎不常有大尺度的畫面，還一度傳出她說自己不穿比基尼、不拍床戲、吻戲要借位的說法，可她之前在與鄧超合作的電影《分手大師》就曾有穿比基尼上場的戲份，直接打破烏龍傳聞。

娜扎常給人難親近高冷女神的形象，之前和男星劉以豪合作新劇《十二譚》，兩人相處久熟了以後，男方直誇她直率大方，與原本想的不一樣，並透露娜扎就算在冬天時，僅穿著一件單薄的旗袍發抖拍戲，也從沒聽過她抱怨，大讚對方相當敬業。

娜扎一雙長腿吸睛，整個人白到發光。（圖／翻攝自微博）