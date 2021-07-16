英國《金融時報》今（16日）引用匿名消息報導稱，在中國拒絕了美國要求與中國外交部排名第一的副部長樂玉成見面的提議後，美方取消了副國務卿雪蔓訪問天津的計劃。

報導稱，據4名知情人士透露，中國政府拒絕了美方希望雪蔓與樂玉成見面的提議，只同意讓她與在中國外交部副部長中排名第5、負責美國事務的謝峰進行會晤。

此次雪蔓的天津訪問計劃原本是自阿拉斯加中美會談之後雙方首次的高層接觸。在3月18日的阿拉斯加會晤上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪曾激烈交鋒。

香港《南華早報》14日發佈獨家報導稱，一位消息人士稱，雪蔓將在天津會見中國外交部副部長謝鋒，他們將討論布林肯和中國外交部長王毅會晤的可能性。

報導稱，這次會晤被認為十分關鍵，將為美國總統拜登（Joe Biden）以及中國國家主席習近平進一步接觸鋪平道路。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6月17日向媒體表示，白宮將考慮安排拜登與習近平舉行會談。他指出，定於2021年10月在義大利舉行的二十國集團（G20）峰會的間隙是兩國領導人進行會談的一個可能的機會。

但美國國務院7月15日（當地時間）宣佈，雪蔓將於7月18日至7月25日訪問日本、韓國和蒙古，行程中並未出現中國，引發了外界廣泛關注。