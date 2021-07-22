新華社22日凌晨報導，大陸外交部發言人21日證實，美國常務副國務卿雪蔓將於7月25日至26日訪問天津。

據報導，7月21日晚，有記者向大陸外交部發言人提問：美國國務院剛剛發布消息稱，美常務副國務卿雪蔓將於7月25日至26日訪華。中方能否證實？

大陸外交部發言人說，美方提出希安排美國常務副國務卿雪蔓近期訪華，同中方就中美關係交換意見。經雙方商定，雪蔓將於7月25日至26日訪問天津。屆時，中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與雪蔓會談。

該發言人表示，之後大陸國務委員兼外長王毅將會見雪蔓。中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

英國《金融時報》16日曾引用匿名消息報導稱，據4名知情人士透露，中國政府拒絕了美方希望雪蔓與中國排名第一的外交部副部長樂玉成見面的提議，只同意讓她與在中國外交部副部長中排名第5、負責美國事務的謝峰進行會談。

這也造成雪蔓此次亞洲諸國訪問之行，第一時間並未安排訪問中國的行程。直至21日美日韓舉行三方副外相、外長會談後，美國國務院突然在當天會後發布雪蔓將訪問中國的消息。