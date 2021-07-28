北京當局近期對叫車平台、互聯網企業以及補教業出手，導致港股、陸股大跳水，市場恐懼蔓延，為此，大陸官媒終於出聲，喊話金融市場的波動不會持續很久，讓市場關注是否會有國家隊出手拯救。

港股短短2日蒸發超過2300點，但在周三(28日)回穩，終場上漲387.45點或1.54%、報在25473.88點，上証指數則是續跌19.59點或0.58%、報載3361.59點。

《中國證券報》、《證券日報》等大陸官媒紛紛發出評論。《中國證券報》指出，就算A股連日下跌引發市場疑慮，但目前跌勢屬於結構性調整，沒有系統性風險，持續下跌可能性不大。評論還提及，大陸金融市場開放方向不變，政策紅利不斷釋放，人民幣資產具備吸引力，外資長期來看仍願意投資大陸市場。

《證券日報》頭版引述國泰君安證券分析報告，強調陸股大跌不會持續，指數將逐步回穩，近期跌勢也是因為短期因素衝擊，但決定市場走向的，應該是經濟、政策、資金等宏觀方向則是未改變。

據Zero Hedge報導，大陸官方並未出面安撫市場，陸股、人民幣面臨風險，中央政治局本周可能召開會議，對市場影響更加深遠。若中央政治局能讓市場相信監管行動不會進一步擴大，或是承諾政策細節不是要打擊市場，陸股跌勢將有機會止住。

不會進一步擴大，或承諾鬆綁經濟以抵銷衝擊，那麼陸股跌勢或能止住，或是國家對資金能在大陸官媒發聲後出手，也有機會不讓市場繼續恐慌。高盛近期報告指出，7月22日以來陸股已經大跌7.8%，這可能削弱經濟成長率約15個基點。

恆生科技指數截至27日收盤，今年已經下跌超過26%，進入技術性熊市階段；上証50指數也已經跌破年線，這是去年6月以來上證指數首度跌破該指標，從2月中旬高點以來，上証50指數已經跌了近24%，同樣步入技術性熊市。