全球晶圓代工龍頭台積電在先進製程、成熟製程都獲得客戶夥伴青睞，從最新一季度的財報表現來看，雖受到匯損影響，讓毛利率來到50%，但預期5G、高效能運算(HPC)、AI以及車用電子等需求強勁下，台積電迎來高速成長期，長期來看2020～2025年的營收年複合成長率（CAGR）將貼近10～15％。雖然台積電股價一直回不到今年高點，但股價一直在600~580元徘徊，同時港股科技股大跌，3日騰訊又受到利空消息衝擊，今年以來股價甚至一度逼近腰斬，讓台積電一躍成為亞洲市值最大企業。

新華社主管主辦的《經濟參考報》發表文章，指出遊戲危害大陸社會發展，尤其對於年輕人，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代，過度使用網路遊戲對未成年人生理和心理的雙重負面影響，這導致港股遊戲股大跌，其中騰訊早盤重挫10%，網易大跌12%，心動公司大跌超過14%，中手遊跌幅15.37％，創夢天地也有近8%跌勢。

港股近期面對滴滴出行、互聯網巨頭遭反壟斷調查，甚至是教育股面臨下市危機，港股在7月將今年漲幅全數吐回，從今年高點大跌超過19%，整個7月就跌掉近10%，恆生科技股指數甚至已經跌入技術性熊市。

然而，《經濟參考報》官網及訂閱號，已經刪除這篇文章，電子報則未刪除，加上騰訊發出公告，指出將採取新措施，減少未成年人對《王者榮耀》該款遭文章頻頻點名遊戲的訪問時間，並計畫一併在其他遊戲試用。

騰訊指出，為加大保護力道，詳細措施為：更嚴厲要求未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時，未滿12歲未成年人禁止在遊戲消費。騰訊股價日內一度大跌超過10%，但午盤後發布相關公告，表明接受北京當局的指導，騰訊跌勢收窄，收跌29港元或6.11%、收在446港元，騰訊從今年最高點至今收盤大跌超過41%，甚至一度逼近腰斬。

此外，大陸電商巨頭阿里巴巴旗下的螞蟻集團去年打算在A+H股IPO，遭到北京當局調查，稱其金融科技漏洞對於大陸金融體制造成危害，阿里巴巴等互聯網巨頭也遭到反壟斷調查，甚至罰款，導致阿里巴巴股價從今年最高點一度重挫超過30%。

與此同時，台積電股價今年雖一度大漲到679元後，急速拉回到600元關卡附近，5月台股大幅修正之際，更一度大跌至518元，季線始終落在600~580元區間，3日收盤股價收漲0.68%、報在594元，市值維持在15兆元關卡之上。

據外國財經媒體調查，若以3日收盤來看，台積電總市值約莫5520億美元，騰訊則是摔至5506億美元，讓台積電以小幅度超車騰訊，台積電也成為亞洲市值最大的企業。阿里巴巴則是在先前就跌出全球前10大市值(算入沙烏地阿美)，被台積電超車。