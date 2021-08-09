台達電子工業(2308)110年7月合併營收為263.77億元，月增0.7%，台達電董事長海英俊表示，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第3季能見度蠻清楚的，一定比第2季好；台達電今天也宣布與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能公司簽訂長期綠色購電協議，採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和。

傳統旺季來臨，台達電7月合併營收為263.77億元，月增0.7%，年成長2%，累計1到7月合併營收為1776.32億元，年成長17%。

台達電第2季合併營收為787.69億元，季增8.67%，年成長11.42%，營業毛利為236.79億元，年成長1.92%，由於原物料價格上揚致使今年材料採購成本較高，單季合併毛利率為30.06%，季增0.25個百分點，年減2.81個百分點，營業淨利為87.8億元，年減5.23%，營業淨利率為11.15%，年減1.96個百分點，稅後盈餘為75.89億元，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1512.55億元，年成長19.69%，營業毛利為452.87億元，年成長19.25%，合併毛利率為29.94%，年減0.11個百分點，營業淨利為162.81億元，年成長44.8%，營業淨利率為10.76%，年增1.86個百分點，稅後盈餘為141.69億元，年成長46.62%，每股盈餘為5.46元。

海英俊表示，缺料最艱難的時間已經過了，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第1季到第3季往上，第4季往下一點，第3季訂單能見度蠻清楚的，一定會比第2季好，第4季雖然有許多不確定因素，能見度不高，但也不會下來太多。

台達今天也宣布與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能公司簽訂長期綠色購電協議(Power Purchase Agreement；PPA)，採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1900萬度綠電，此為台達繼今年3月宣布承諾RE100後，首度簽訂PPA，與事業夥伴攜手運用再生電力共創環境與產業永續的重要里程碑，台達亦成為RE100的台灣會員企業中，首家具備再生能源解決方案技術能力、同時簽訂PPA的企業，彰顯台達積極投入再生能源發展的決心，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和。

台達於今年3月宣布加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾全球所有據點，將於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業。台達營運據點遍布全球五大洲，為達成RE100目標，會以自主節能、運用太陽能自發自用以及自行投資再生電力電廠等能力為主，同時評估當地綠電市場的交易成熟度，搭配PPA或再生能源憑證(Renewable Energy Certificates；RECs)，致力達到承諾目標。2020年，台達主要生產廠區產生的太陽能發電約2,530萬度，購買2.85億度國際再生能源憑證，主要生產廠區再生電力約占整體用電比率55.1%，約為全球據點的再生電力使用達到45.7%。為加速綠電PPA採購，台達也於2021年初跨部門整合成立台達綠能小組，挑選環境衝擊較低的永續發電案場進行現場勘察與評估，以簽訂長期PPA合約為主要目標。

台達執行長鄭平表示，台達長期關注氣候變遷，積極參與國際倡議，2017年通過科學減碳目標(Science-based Targets；SBT)，訂定以2014年為基準年，2025年達到碳密集度下降56.6%的目標，藉由持續落實自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大策略，2020年碳密集度即已超前下降超過55%，亦連續3年遠超越年度階段性目標，再生能源使用比例則已達到全球據點用電約45.7%，從中獲取的經驗，建立台達進一步迎向RE100新挑戰的信心，台汽電綠能不僅多次再生能源案場的建置採用台達的方案與服務，更透過這次PPA的簽訂每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，預計本案累積可為地球減碳超過19.3萬噸，相當於設置502座大安森林公園的減碳量，未來可望複製此合約模式到其他地區，帶領全球據點向RE100目標邁進。