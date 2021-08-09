台股今(9日)在台積電、聯發科等電子權值股走勢疲弱下開低走低，盤中一度大跌176點，後在航運、鋼鐵族群拉抬下，跌幅收斂，尾盤台積電、中鋼都有大單敲進，台積電更在最後一盤一口氣拉高4元，收在595元，貢獻指數約34點，終場加權指數收在17485.15點，下跌41.13點，成交值3489億元。

美股上周五(6日)道瓊、標普500指數再創新高，但以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數則下跌，台積電開低走低，一度來到583元，跌逾1.35%，聯發科盤中低點來到911元，跌幅有2.67%，台達電也跌2.28%，觸及278.5元，聯電開低後，盤中幾度翻紅，但尾盤又向下，一度來到60.7元，跌幅也有2.25%，拖累大盤指數一度下跌至17350點，指數下跌176點。

美國拜登政府基礎建設法案可望過關，加以運價調漲，以及大陸擬加徵鋼品出口稅等消息激勵，鋼鐵、玻璃、航運族群逆勢上漲，中鋼、中鴻、千興盤中漲幅逾4%，華航、長榮航、亞航亮燈漲停，貨櫃三雄早盤漲逾3%，不過，萬海股價午盤度翻黑。