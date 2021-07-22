大陸外交部發言人趙立堅今表示，中澳關係面臨的困局，責任不在中方。而美國濫用國家安全名義肆意打壓中國高科技企業，卻將自己扮成「受害者」；「不公平」和「脅迫」的帽子，「美國還是留著自己用吧」。

美貿易代表戴琦同澳大利亞貿易部長提恩21日舉行會晤。戴琦稱，美國正密切關注澳中貿易緊張關係。美將同澳站在一起，解決這一共同挑戰，支援以規則為基礎的國際貿易，以促進公平、市場導向的貿易實踐。美承諾繼續同澳等盟友合作，應對中國所實施的傷害美澳兩國工人、商人以及公民的政策。

對此，趙立堅今在例行記者會上指出，中澳關係面臨的困局，是澳方粗暴干涉中國內政、損害中國利益、對中國採取貿易歧視性做法而挑起，責任不在中方。

他強調，中國一不動輒霸淩制裁，二不長臂管轄，三不無理打壓各國企業，一貫堅定支持多邊主義和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，按照平等互利原則開展國際經貿合作。

趙立堅也不忘反諷美國，美方對於多邊貿易體制下的機制和規則「合則用，不合則棄」，揮舞制裁大棒對中國隨意挑起「貿易戰」，濫用國家安全名義肆意打壓中國高科技企業、大搞脫鉤斷供，人為割裂破壞市場多年形成的產業鏈、供應鏈，嚴重違背市場經濟規律和世貿組織規則，卻將自己扮成「受害者」。「不公平」和「脅迫」的帽子扣不到中國頭上，「美國還是留著自己用吧」。