美股周二(27日)盤後由Google母公司Alphabet、蘋果以及微軟公布最新一季財報，表現皆相當亮眼，但隨著資金從亞洲返回美國金融市場，聯邦公開市場委員會(FOMC)為期2日的利率決策會議即將公布，美股周三開盤上漲51.43點、以35109.95點開出，隨後翻黑下挫。

截至台灣時間28日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌22.71點或0.065%、暫報35035.81點；標普500指數下跌2.83點或0.064%、暫報4398.63點；那斯達克指數上漲12.07 點或0.082%、暫報14672.65點；費城半導體指數上漲17.51點或0.54%、暫報3233.48點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價開盤下跌0.68%、暫報640.42美元；台積電ADR股價上漲0.35%、暫報113.94美元；聯電ADR股價上漲1.03%、暫報9.32美元。飛機製造商波音最新一季財報指出，為2年盈利來首次轉正，股價開盤上漲超過5%，

美國聯準會 (Fed) 將在美股周三盤後公布最新貨幣政策，投資人高度關注是否涉及縮減寬鬆政策，加上Delta變種病毒在美國經濟復甦的影響，市場預期Fed將保持先前的言論，也就是未等到就業市場回到正常水平前，不會輕易收手，但是否針對每個月的400億美元不動產抵押貸款證券(MBS)做出調整。