台股周二（3日）開一點高壓力盤，在平盤上下游走，呈現漲多後盤整量縮格局，電子仍是多頭指標，但盤中僅有中小型股表現，欲振乏力，航運股亦陷多空對峙拉鋸，加權指數上下震盪不大，尾盤買盤湧入，指數急拉上漲50點，收最高17553點，距離月線17640點不到百點，明日台股周選擇權結算，拉高意味濃，但成交量僅有3841億而已，創近兩個月新低，呈現價漲量縮背離現象。

就技術面而言，此波自高點18034點下跌至16893點，共跌掉1141點，大部分由航運及鋼鐵所貢獻，大盤修正劇烈，貨櫃二雄股價幾乎腰斬，可說是哀鴻遍野，法人大逃殺把籌碼丟到散戶手中，但在技術面完成ABC波修正後，指數展開報復性反彈。

鋼鐵股反彈僅一日行情，周二有資金退潮的跡象，代表投資人之前套牢嚴重，追高意願薄弱，僅剩零星戰火搏版面而已。大盤多頭一定要在本周收復月線且站穩其上方，量能擴大是必備條件，若量能持續萎縮，投資人逢高應站在賣方，就結構而言，電子與傳產各擁天下，為雙主流現象，電子以題材股帶領攻堅，傳產則以貨櫃三雄和鋼鐵掛主帥，資金蹺蹺板現象依然存在，金融股遭邊緣化，可能要等到第四季才有機會出現波段行情。

電子股以USB4.0及ABF為主帥，祥碩及威鋒電子表現佳，其他包括健策、奇鋐、尼克森表現強勢，貨櫃三雄以陽明補漲，另銅價大漲，帶動第一銅、華新、大亞、華榮等買氣暢旺。

三大法人小買超15.49億元，外資買超9.39億元，投信站賣方小賣3.97億元，自營商買超10.01億元，法人買氣不強，因此大盤上漲受限，在操作策略上，採守株待兔策略不追漲，電子中小型股及貨櫃三雄等股價拉回再進場布局，獲利可期。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。