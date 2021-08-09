台股6日全體上市公司總市值為53兆7509.04億元，較前周五（7月30日）總市值增加8572.63億元，周增幅為1.62％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：電動車電池股、聯電集團股、航運貨櫃及散裝股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為17200～17800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.科技股財報利多恢復威力，7月台積電、聯發科財報與法說後股價表現不佳，但聯詠、聯電、世界等財報佳展望樂觀，吸引資金推動股價大漲，也反應出財報基本面與展望不容易預估者，利多對股價激勵效果較大。

2.成交量逐漸恢復正常，8月開始大盤成交值降溫至4000億元以下，台股現階段守住本波低點後整理吸引資金流入才有利多頭。

3.電子成交比重回升到60％以上，特別是半導體股接續轉強表現，晶圓代工、記憶體、IC封測等股價轉強，對指數展望偏向正面發展，電子權值股持續強勢，指數很難大幅下跌。