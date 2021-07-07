YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，今年4月認愛DJ湯宇，不時會揪男友一起拍片，小倆口越愛越甜蜜，受到許多粉絲祝福，今（7日）蕾菈在IG曬出兩人床照，嬌喊自己被對方寵成公主，閃度破表。
蕾菈在IG寫下：「我素公舉（我是公主），因為你把我捧在手心，所以我願意為你改改脾氣」，自稱是「被寵壞的蕾」，並笑說男友似乎快崩潰了，「我改改，一日一尖叫」，完全展現沉浸在熱戀中的小女人幸福模樣。
蕾菈隨文還附上一張由她掌鏡的自拍，小倆口躺在床上，湯宇裸著上身，蕾菈只穿著小可愛露出事業線，整個人趴在男友手臂上，雙方各自用手指捏臉頰，互動十分可愛，同時放閃一波，讓網友看了直呼「超閃，恭喜找到對的人」、「好甜」、「祝一直幸福」、「結婚了吧」。
事實上，湯宇是蕾菈第一個公開認愛的男友，之前蕾菈曾透露身邊的親朋好友都對湯宇讚不絕口，甚至說從沒遇過這樣完美的一個男生，並直誇湯宇「不僅會把自己照料得很好，他也很會賺錢」，相當滿意男友。
而兩人目前同居中，蕾菈表示同居才知道會發生什麼衝突、怎麼協調，並放閃稱兩人吵架不會超過24小時，且低頭的都是湯宇，「如果我們同居半年至一年的時間都沒有問題的話，就會往結婚的方向去走。」
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