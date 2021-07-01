本土劇男星謝承均出道多年，因工作認識曾莞婷，兩人的交情將近20年，十分深厚。而他日前無預警在臉書跟曾莞婷告白，被一堆網友起哄「趕快結婚」，對此他笑說太熟了，稱女方就是「妹妹」。

謝承均因在臉書粉專標註曾莞婷，含情脈脈的寫道：「好久不見你了，你好嗎？依舊聰慧，依然美麗，隨心所欲的依賴......曾莞婷」並附上三個眼冒愛心的表情符號，讓女神害羞不已，嬌喊：「怎麼在大眾面前跟人家吿白！我也想我親愛的哥哥。」曖昧不明的互動耐人尋味，果真勾起吃瓜群眾的好奇心，忍不住留言拱兩人應該要閃電結婚，甚至覺得他們就是下一對舒淇和馮德倫。

謝承均昨（6/30）在線上採訪被問到此事，笑說：「我們認識快20年了，太熟了不太可能，養不起她，她自己那麼會賺，她就是我妹妹。」還開玩笑說自己常跟很多女神相處，但她們都不把自己當男生看。

另一個女神級的好友高宇蓁日前因PO一桌精品，被網友酸：「把這些買名牌的錢拿去跟賈永婕一樣做公益不是很好」，讓她火冒三丈回嗆：「不要在那邊嘴砲了，你又知道我沒有做了，沒有上新聞、沒有Po文就是沒有做嗎？不要再有這種膚淺愚昧的想法，就是有你們這些看到什麼說什麼的亂源。」謝承均很為高宇蓁抱屈，因為太多網友只看表面，都不知道他們早就默默做很多善事，只是沒講出來，覺得她受委屈了，「不過她那麼聰明伶俐，這點小事，不需要我特別安慰，會過得去的」。

身為本土劇男神之一，謝承均的感情狀態一直備受關心，曾被壹周刊拍到與男性友人共吃一份烤布蕾，遭影射為同性戀，他當時回應媒體，兩人就是認識10年好朋友，坦然表示：「都什麼年代了，沒什麼感覺，不介意被這麼說啦，所以沒什麼好澄清的。」