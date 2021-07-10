人氣體育主播「卓卓」卓君澤外型甜美，不但有「最正主播」稱號，還被日媒封為「超美人」，如今的她事業愛情兩得意，和威廉（廖亦崟）穩定交往3年多，也常在社群平台分享生活，然而人紅是非多，竟有酸民轟「看到就噁心」，讓她忍不住火大截圖回嗆。

日前PTT有一篇貼文在討論張景嵐是否是正妹，下面留言戰成一片，沒想到竟有條留言指名道姓批評卓君澤，「還有那個卓君澤，聽她講話超倒彈」，讓她感覺十分莫名其妙，意外躺著也中槍，氣得截圖公開對方的帳號和留言內容，直接PO到限時動態上反擊。

卓君澤莫名躺槍，氣得截圖發文回應。（圖/翻攝自卓君澤IG）

卓君澤氣得表示，「本篇在討論景嵐是不是正妹，對我來說，絕對是！」接著話鋒一轉怒嗆該名網友：「但你無事扯到我是有什麼問題！不喜歡聽可以不要聽，聽了又要嫌，抖M啊？」在最後她也諷刺對方，「祝您平安順心，講話一輩子不咬舌」，字裡行間充滿怒火。

事實上，卓君澤一直都是公認的美女主播，2012年和呂佳宜、簡懿佳被封為緯來體育台的「三朵花」，但之後3人陸續離開，卓君澤在FOX體育台落腳，還因為2015年到日本探訪，被日媒大肆報導驚人美貌，如今莫名遭躺槍攻擊，也難怪卓君澤會如此生氣。