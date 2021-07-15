小甜甜（張可昀）７月初迎來女兒「米苔目」，升格為新手媽媽的她，不時會和粉絲分享育兒日常，不過近來看到媽媽社團分享因為母乳量少，竟遭長輩脫口而出：「怎麼會沒奶餵」，讓她忍不住怒嗆：「為什麼媽媽餵不餵母奶，要跟媽媽對小孩負不負責任拿來做牽拖」。

小甜甜表示每個媽媽狀況不同，但無關胸部大小或是少吃什麼，畢竟著手育兒過程的媽媽，絕對比任何人都用心認真，像有些媽媽產後真的沒有母奶，即使在努力就只能擠出一兩滴，心情自然很挫敗也很失落難過，但總有長輩會說出「怎麼會沒奶餵」這種話，讓她喊話不要再給媽媽壓力，因為這些話會讓媽媽心情更加失落。

此外，有些職場媽媽因為不方便哺乳或特殊狀況想退奶，竟被旁人指責是「不愛小孩及不負責任」，對此，小甜甜強調每個人狀況不同，不是職場上每個媽媽都方便時間一到就擠奶，如今還要被外來壓力壓抑，直言這些媽媽真的很可憐，怒斥：「為什麼媽媽餵不餵母奶，要跟媽媽對小孩負不負責任拿來做牽拖」，也呼籲這些媽媽無須在意，因為不需要滿足任何人需求，也不需要跟任何人交代。

小甜甜強調每個媽媽讓自己保持好心情，處於舒服狀態才是最重要，這樣面對小孩跟當下每個問題就能迎刃而解，若有問題就問，有需要就找人協助，其他有礙媽媽身心靈，就直接跳過略過下一頁，才能當個快樂無憂的健康媽媽。