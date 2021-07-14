雞排妹（鄭家純）被週刊拍到和大10歲的「保時捷男」摸臀又進飯店，互動親密，卻傳出男方早有個未婚妻女友（A女），讓雞排妹捲入小三風波，掀起不小罵聲，沒想到晚間事件發生逆轉，雞排妹公開A女道歉聲明，表示：「從來沒有所謂的小三跟正宮」，透露自己和鄭家純都是受害者。

雞排妹稍早在臉書發文：「謝謝大家的關心」，同時附上A女的道歉聲明，A女提到：「從來沒有所謂的小三跟正宮，我是王先生未婚妻也並非事實，王先生感情較為開放，對於讓鄭小姐受大眾攻擊部分，我願意鄭重道歉。」

雞排妹公開A女道歉聲明。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

A女表示，自己與雞排妹都是感情上的受害者，希望所有攻擊就此打住，另外，她還懺悔道：「本人不希望一時的思慮不周浪費了社會資源，與造成當事人的痛苦，現只希望安心、安靜地回歸平凡的生活。」感謝雞排妹體諒她非公眾人物，願意替她將這件事公開聲明。

對於此緋聞，雞排妹稍早澄清和保時捷男只是普通朋友，並表示先前不知道A女的存在，強調自己不是第三者，並預告這次不只會對週刊提告，還會改變從不告酸民的決定，提醒酸民現在刪留言還來得及。