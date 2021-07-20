前國安會秘書長邱義仁日前接受電台訪問時語出驚人地指出，「宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當」，讓主張台獨的深綠人士聞之大驚，先不管邱義仁這番話會在台灣政壇與國際間產生何種後續政治效應，有意思的是，邱義仁發言的時機，正好是在前總統陳水扁主持的廣播電台節目上。

你並沒有看錯，邱義仁正是在接受陳水扁電台節目訪問時說出這些跟國際與國內政局有關的爆炸性論點。

陳水扁不是在保外就醫，還被法務部要求不得違反「不上台，不演講，不談政治，不受訪」的「四不原則」禁令嗎，怎麼突然間堂而皇之地主持起電台節目，還大談政治話題呢？

當初台中監獄對阿扁定出四不原則，還特別強調如果違反規定，中監將在審議後作處分；但保外就醫六年半來，陳水扁曾多次接受日本媒體專訪、公開為兒子陳致中的選舉站台造勢，並參加凱達格蘭學校募款餐會，甚至計畫參選立委，曾由「一邊一國行動黨」列為不分區立委第六順位，還揚言如果民進黨再逼他入獄就要參選總統。

陳水扁先後搞出一大堆違反四不原則的言行，大踩法務部訂出的紅線，但台中監獄始終沒有撤銷保外就醫的處分，而是行禮如儀地一再延長保外就醫的期限，讓陳水扁成為挑戰司法獨立與尊嚴的最大敵人。

今年一月起，不甘寂寞的陳水扁，除了持續經營自己的臉書粉絲團「勇哥物語」之外，更宣布要在高雄的微微笑廣播網主持廣播節目，還自比是與美國前總統羅斯福相同的「爐邊談話」廣播作法，取名為「有夢上水（最美）」。

剛開始陳水扁還信誓旦旦的承諾主持這個每週日播出一次的廣播節目絕對不談政治，而是要勵志人生，「會說到做到」，還開玩笑地說自己只是要賺點零用錢跟便當錢，姿態也擺得頗為低調。

對於陳水扁電台主持節目的作法，身為阿扁保外就醫准駁主管單位的中監卻是雲淡風清地回應「一切依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，掌握、評估他保外就醫狀況，目前暫時沒有其他特殊事項對外說明」，對阿扁的挑釁舉動睜一隻眼，閉一隻眼。

沒想到趁著全民都在關注新冠疫情，無暇他顧時，陳水扁悄悄地又把違規的手伸向四不紅線，公開邀請自己的前部屬——民進黨大老邱義仁，暢談政治話題，還公然觸及台獨的敏感議題，引發政壇軒然大波。

對於陳水扁這種想要拉高個人聲量與關注度的違規作法，至今民進黨內部是三緘其口，不願評論，彷彿怕沾上了這個麻煩人物就甩不掉了。至於主管單位中監的反應更是離譜，完全是「視而不見、聽而不聞」，面對陳水扁的脫序作為完全喪失執法能力。

可以預見，陳水扁在拿著廣播電台的主持棒當成是延續個人政治生命與創造影響力的工具，肯定會繼續挑釁法制，玩弄司法，而蔡政府對於陳水扁脫序違規言行的無能與縱容，也已經讓全民無感而習慣了，就像面對政治上的新冠病毒一樣的無奈。

（作者為資深媒體人）

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