國民黨主席江啟臣等人20日到台北地檢署告發衛福部及食藥署官員圖利罪。(陳志賢攝)

針對衛福部食藥署通過國產高端疫苗EUA，國民黨認為審查過程不公開透明、黑箱作業，國民黨主席江啟臣、立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長陳玉珍在律師葉慶元陪同下20日赴台北地檢署按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌圖利罪。江啟臣更重話批評蔡政府「川普做不到的，蔡英文做到了」。

江啟臣表示，高端疫苗EUA審查過程不公開透明，完全黑箱作業，審查標準是全世界最低，國人不反對發展國產疫苗，但是支持安全有效、能與國際接軌的國產疫苗，而非支持揠苗助長的國產疫苗。

江啟臣說，高端疫苗是否已完成二期，外界並不清楚，更別提未進入三期試驗，蔡政府如此草率搶快給予高端EUA，創下全世界首例，這連美國前總統川普做不到的事，蔡英文卻做到了，簡直是全民性命當賭注。

他舉例，EUA審查在美國公開透明，審查會議全程錄影，審查委員身分及正反意見都公開，但衛福部食藥署對高端EUA審查，會議資料不但不公開，而且沒有錄影，沒有人知道誰是審查委員、正反意見，根本就是政治凌駕科學、專業，以突襲式通過高端EUA。

他要求蔡政府應比照國際標準，完成三期試驗報告，再經過透明的專家會議，才是符合程序。但蔡政府最後還是照劇本演出，突襲式的方式，通過授權EUA，之後就要進行生產、施打，支出的經費至少40億，都是全民納稅錢，拿所有人民納稅錢，去買一支不知道有沒有效的疫苗，過程又黑箱作業，難道沒有構成圖利嗎？沒有違背應執行的職責嗎？

律師葉慶元指出，衛福部、食藥署在高端EUA審查，明顯違反一般藥品審查先例，在高端沒有進行第三期期中報告，並在目前可取得國際疫苗，沒有緊急情況下，仍然啟動EUA審查，並透過更換學者專家方式強渡關山，是否構成《貪汙治罪條例》特別圖利罪，可受公評，也應受到檢察機關的調查與檢視。

葉強調，尤其衛福部已與高端公司簽署500萬劑疫苗採購40.3億的採購，加上先前取得45億的國家補助，高端通過EUA後，即可獲取相關金額，明顯已涉犯圖利罪。