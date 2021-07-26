民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、今日召開線上記者會表示，國民黨持續召開記者會抹黑國產疫苗，甚至要監院調查，都是似是而非的指控，此外，民眾黨立院黨團要求部會在立院休會期間做專案報告，根本違憲，也是以疫謀亂。民眾黨則回應，請綠營不要在護航執政黨。

劉世芳指出，國產疫苗在申請EUA過程中，程序都公開透明，現在藍營宣稱高端疫苗有食藥署當門神，此舉非常不可取，也是錯誤的訊息，國民黨不跟政府一起當阻擋病毒的門神，卻當台灣疫情的瘟神，讓人遺憾。

羅致政說，民眾黨發了不得體的公文，要衛福部等單位，在休會期間專案報告，違背立院職權行使，也不合乎立院運作模式，民眾黨為了干擾國產疫苗，違法亂紀，上週五個部會都已收到公文，希望民眾黨自己撤回公文，各部會也不用配合做專題報告。

民眾黨團對此發出聲明回應，黨團索資內容，包含國產疫苗研發補助經費及採購履約之疑義、身心障礙者列為COVID-19疫苗優先接種等資訊，與民眾權益息息相關。

民眾黨表示，民進黨黨團如此護航執政者的作為，不僅有失立法權監督行政權的職責，要求在野黨撤回公文，並指導行政機關消極不配合接受監督，才是違反保護少數以及權力分立的行為。

民眾黨說，在民進黨團舉辦記者會指控民眾黨團沒有與行政部門討論的權力後，行政部門卻如驚弓之鳥，火速打電話來取消。此種巧合匪夷所思，是非曲直社會自有公評。