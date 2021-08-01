「黑人」陳建州PO出為台灣選手的加油照，卻被眼尖網友發現，疑似使用不法機上盒「安博盒子」，雖陳建州第一時間出面否認，但又被抓包范瑋琪臉書的照片中，似乎也拍到安博盒子。對此，民進黨立委鄭運鵬批說，「看各種盒子的球迷，和吃禁藥的選手是一樣無賴」，媒體人周玉蔻則說「假貨就是假貨」。爭議不斷延燒，陳建州今（1）日坦承使用奧運非授權畫面，並為此表達歉意。

陳建州日前在IG分享幫台灣柔道選手加油照，卻被發現畫面有跑馬燈寫著「微信：ubtv1818 帳號已更新 請勿添加」，疑似是用不法機上盒「安博盒子」收看愛爾達體育台。面對外界質疑，陳建州解釋是朋友群組的截圖，「後來發現也傻眼」，並強調自己都看公視。不過事後又有網友在范瑋琪臉書揪出，看郭婞淳舉重比賽時，電視機下方疑有一個白色安博盒子。

鄭運鵬昨日在臉書直指，「看各種盒子的球迷，和吃禁藥的選手是一樣無賴，自己看盜版再來喊支持選手，就是耍無賴！」並稱他家是有線電視，加租hami奧運方案，也是多109元，還可以在電話上看，一個月後再來決定要不要銀貨兩訖，很自在。周玉蔻則是在今日於臉書貼出相關報導截圖，表示「哼！假貨就是假貨！」

民進黨立委鄭運鵬、媒體人周玉蔻，都對陳建州用安博盒子看東奧盜播爭議發表看法。（合成圖／摘自臉書）

對此，陳建州今日上午在臉書表示，「對於錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會」。