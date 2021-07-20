國民黨立院黨團今開記者會質疑高端疫苗取得食藥署緊急使用授權（EUA）過程黑箱不透明。國民黨團書記長鄭麗文表示，美國都採全程公開，反觀台灣連審查委員有誰都不知道；她也呼籲過去護航高端的民進黨高官、民代、側翼，最好都把手臂留給國產疫苗。

鄭麗文指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）早在2020年11月訂出緊急使用授權的相關標準，疫苗解盲的審查過程採取網路直播會議，諮詢委員的投票結果也以公開具名的形式進行。

鄭麗文批評，反觀台灣審查會議連錄影、開放採訪都做不到，甚至不知道審查委員的名單，這不是一個國家民主進步該有的「重要指標」，台灣是政治防疫，不讓科學說話就是防疫失敗的原因，連有中研院院士陳培哲都認為高端這些研究數據在科學上一點價值都沒有，因為抗體效價不等於實際打疫苗的保護力，這是沒有用的數字，他連看都不想看。

鄭麗文說，沒有做三期之前，就授權EUA，就是違反世界的標準、踐踏科學。而台灣標準，就是「非讓高端通過不可」，蔡政府護航高端的意圖，司馬昭之心上至總統，下至民代、側翼，紛紛吹捧國產疫苗，如果國產疫苗那麼成功，就請民進黨中央政府大小官員、立委、側翼網軍等八月少量施打的時候，把「手臂留給國產」。