東京奧運已於23日登場，桃園有羽球一哥周天成、鞍馬王子李智凱、黃金右臂鄭兆村等8位選手陸續出征，桃園市長鄭文燦26日指出，全國努力防疫很辛苦，看到奧運已拿下柔道銀牌佳績非常雀躍，雖然桃園選手蘇柏亞和黃鈺仁已在16強止步，其他選手仍在努力，希望大家在防疫的同時也為東奧選手加油。

鄭文燦說，史上第一次防疫奧運在東京舉行，7月23日開始進行各種比賽，雖然沒有觀眾，但可以看轉播，台灣已經拿下柔道銀牌跟跆拳銅牌，全國的人民在防疫期間生活的很辛苦，看到奧運的成績非常雀躍。

鄭文燦說，全國有68位選手，創代表隊參加奧運最大團紀錄，桃園有8位選手出賽，包括田徑鄭兆村、射擊田家榛、射箭魏均珩、競技體操李智凱、羽球周天成、跆拳道蘇柏亞及黃鈺仁、女子高球好手李旻，都取得東京奧運參賽資格。

鄭文燦特別介紹，體操李智凱著名的「湯瑪士迴旋」，在鞍馬上完美精準的動作，大家非常熟悉，他也提到李智凱是桃園前體育局長夏金興的學生。另外標槍的鄭兆村，也是桃園在地子弟，是楊梅瑞原國中出身、北科附工畢業，他的爸爸也在桃園清潔隊服務。

鄭文燦提到，桃園另外還有6個選手，其中跆拳道已經比完，雖然蘇柏亞和黃鈺仁兩位選手已在16強賽止步，他也特別發函鼓勵，希望他們發揮運動家的精神，未來仍要奮戰不懈，其他的選手陸續在比賽，也會為他們加油。

鄭文燦說，雖然這一次不能夠隨團，但體育局的同仁會密切注意各種比賽訊息，不管比賽得獎或沒得獎、奪牌或沒奪牌，桃園市政府都會做代表隊以及桃園市選手的最佳後盾，希望國人在防疫的同時也為我們東奧選手加油。

鄭文燦也在前跆拳國手、體育局長莊佳佳的建議下，致贈所有桃園選手賀卡，以及專屬刻有名字的AirPods藍芽耳機，希望讓選手舒緩身心，維持最佳狀態，專注、全力以赴角逐最佳成績。