中國外交部發言人趙立堅20日在例行記者會表示，美國、英國等部分國家及歐盟、北約19日同時聲明指責中方，發動網路攻擊。美並以所謂「網路竊密」為由起訴4名中方人員。美國糾集盟友在網路安全問題上對中國進行無理指責，此舉無中生有，顛倒黑白，完全是出於政治目的的抹黑和打壓。中方絕不接受，中方堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊，更不會對駭客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。這一立場是一貫的和明確的。

趙立堅強調，網路空間虛擬性強、溯源難，行為體多樣，在調查和定性網路事件時，應有完整充分證據，將有關網路攻擊與一國政府相關聯更應慎之又慎。美方發布的所謂技術細節並不能構成完整的證據鏈，事實上美國才是全球最大的網路攻擊來源國。根據中國網路安全公司360報告來自北美的APT組織，攻擊手法複雜且戰略資源充足，持久聚焦特定行業和單位。

中國國家互聯網應急中心資料顯示，2020年位於境外的約5.2萬個電腦惡意程式控制伺服器，控制了中國境內約531萬台主機，就控制中國境內主機數量來看，美國及其北約盟國分列前三位。

此外，360公司報告還顯示，美國中央情報局的網路攻擊組織APT-C-39，曾對中國航空航太科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等關鍵領域進行了長達11年的網路滲透攻擊。上述攻擊嚴重損害中國的國家安全，經濟安全，關鍵基礎設施安全和廣大民眾的個人資訊安全。

趙立堅稱，美國的竊聽對象既包括競爭對手，也包括自身盟友。美國的歐洲盟友對美國利用丹麥情報機構合作監聽其領導人等行徑輕描淡寫，卻對中國網路攻擊捕風捉影，大動干戈。這與其一貫宣稱的戰略自主自相矛盾。網路攻擊是全球面臨的共同威脅，中方一貫主張各國應在相互尊重，互信互利的基礎上，通過對話合作維護網路安全。

趙立堅強調，一小部分國家代表不了國際社會，抹黑他人洗白不了自己。中方再次強烈要求美國及其盟友停止針對中國的網路竊密和攻擊，停止在網路安全問題上向中國潑髒水，撤銷所謂起訴。中方將採取必要措施，堅定維護中國的網路安全和自身利益。