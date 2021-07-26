中美天津會談26日上午，由中國外交部副部長謝鋒同美國國務院常務副國務卿雪蔓進行會談。雙方在會前氣氛已劍拔弩張，謝鋒在會後吹風會表示，在會談中，中方向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

澎湃新聞報導，謝鋒表示，會談中，中方除了闡述對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。我們敦促美方，千萬不要低估14億中國人民維護國家主權、安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力。

會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

謝鋒表示，在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞我駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。