據外媒引述美國證券交易委員會（SEC）近日說法，傳出停止處理大陸企業在美首IPO註冊登記，且正制訂新規範，要求陸企增加大陸官方實施新監管整治風險下的資訊揭露。對此大陸證監會1日回應，中美兩國監管部門應當就中概股監管加強溝通，找到妥善解決辦法，同時也將進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

據《北京日報》引述大陸證監會說法，中美兩國資本市場作為全球重要的市場，相互聯繫日益緊密，越來越多的企業、投資者、金融機構相互參與對方市場，加強監管合作是必然的選擇。

同時大陸證監會也說，注意到美國證交會的相關聲明，特別是對上市資訊揭露方面提出新要求，指出兩國監管部門應繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法。

大陸證監會表示，金融對外開放的力道不斷加大。下一步繼續推出更多務實開放措施，推動大陸資本市場高品質發展。

稍早美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，將要求陸企更詳細揭露，包含政治干預風險、公司架構與業務、量化財務指標等，並主要集中在可變利益實體（VIE）的股權架構上。