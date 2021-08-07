北京當前面臨新冠疫情輸入與反彈的雙重風險，想方設法堵上一切新冠病例進入北京的機會。北京市今天（8月7日）召開第234場新冠病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會，會上公布，大陸已有15個城市，禁飛北京大興機場航線。

北京大興國際機場副總經理文武在會上介紹該機場疫情防控相關措施。目前，大陸15個城市赴大興國際機場航班已經取消，包括：瀋陽，南京，揚州，海口，常德，張家界，成都天府，宜賓，無錫，大連，綿陽，煙台，蕪湖，上海浦東等。

除航空外，據北京市交通委消息，為阻斷新冠病毒通過道路客運車輛傳播，北京市決定自明天(8日)起，暫停除天津市、河北省之外其他省（自治區、直轄市）的進出京長途客運線和旅遊包車業務。

汲取南京祿口機場、上海浦東機場和海口美蘭機場成為疫情破口的前車之鑑，北京市大興區加強大興國際機場周邊疫情防控措施。大興區禮賢鎮在全鎮範圍內開展全員核酸檢測篩查，截至6日20時，已完成核酸檢測38091人次，已出結果37211人次，結果均為陰性；環境檢測1.1萬多個點位，檢測結果均為陰性。